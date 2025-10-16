Tak Penuhi Standar Kebersihan, Dapur MBG di Blora Dapat SP1

jateng.jpnn.com, BLORA - Satuan Tugas Makan Bergizi Gratis (MBG) Kabupaten Blora, Jawa Tengah, resmi memberikan Surat Peringatan (SP) 1 kepada pengelola Dapur Satuan Pelaksana Pemberian Gizi (SPPG) Program MBG Sidomulyo, Kecamatan Banjarejo.

Langkah itu diambil setelah ditemukan sejumlah pelanggaran dalam pelaksanaan prosedur dan standar operasional dapur.

Ketua SPPG MBG Sidomulyo M. Andrean Wahyu Saputra membenarkan bahwa pihaknya telah menerima surat peringatan tersebut.

“Benar, dapur MBG Sidomulyo menerima SP 1 dari Satgas MBG Blora Nomor 001/SP/MBG/2025 yang ditetapkan pada 8 Oktober 2025 oleh Wakil Bupati Blora selaku Ketua Satgas MBG Kabupaten Blora,” ujarnya di Blora, Kamis (16/10).

Dalam surat tersebut, pihak pengelola diminta segera melakukan perbaikan sistem kerja dan fasilitas sesuai dengan 10 poin temuan serta 10 rekomendasi yang disampaikan Satgas MBG.

“Perbaikan wajib diselesaikan maksimal tujuh hari kalender sejak surat diterbitkan. Jika tidak, akan ada tindakan administratif lanjutan sesuai ketentuan,” tegas Andrean.

Beberapa poin penting yang menjadi perhatian Satgas MBG meliputi perbaikan sistem pengelolaan limbah dapur baik cair maupun padat, agar sesuai ketentuan kesehatan lingkungan.

Satgas juga menyoroti perlunya penyediaan fasilitas penampungan limbah dan pengolahan yang memadai agar tidak mencemari lingkungan sekitar.