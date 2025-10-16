Jalan di Purbalingga Ambles 100 Meter, Dua Dusun Sempat Terisolasi

JPNN.com

Kamis, 16 Oktober 2025 – 16:00 WIB
Warga memerhatikan kondisi ruas jalan kabupaten yang ambles di Desa Panusupan, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah, setelah wilayah itu diguyur hujan deras pada Rabu (15/10/2025) sore. ANTARA/HO-BPBD Purbalingga

jateng.jpnn.com, PURBALINGGA - Hujan deras yang mengguyur wilayah Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah, pada Rabu (15/10) sore membawa dampak serius.

Satu ruas jalan kabupaten di Desa Panusupan, Kecamatan Rembang, ambles sepanjang 100 meter dan membuat dua dusun sempat terisolasi.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Purbalingga Prayitno menjelaskan peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 16.30 WIB, setelah hujan lebat mengguyur sejak pukul 15.00 WIB.

“Akibat hujan deras, jalan kabupaten di Desa Panusupan ambles dengan panjang sekitar 100 meter, lebar 4 meter, dan kedalaman mencapai 3 meter,” ujar Prayitno di Purbalingga, Kamis (16/10).

Amblesnya jalan itu membuat akses utama antara Dusun 3 (Bojongsana, Ragamukti) dan Dusun 4 (Batur, Pagelaran) terputus total.

Meski tidak menimbulkan korban jiwa, warga di dua dusun tersebut sempat terisolasi sementara karena jalur utama tidak bisa dilalui kendaraan.

“Tidak ada korban jiwa maupun luka. Namun, warga dua dusun sementara terisolasi karena jalan penghubung tidak dapat dilalui,” katanya.

Warga kini terpaksa memanfaatkan jalur alternatif melalui perkebunan untuk keluar masuk desa. Situasi itu membuat distribusi logistik dan aktivitas warga menjadi terganggu sejak Rabu malam.

