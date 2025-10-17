889 ASN di Temanggung Belum Punya Rumah, Pemkab Fasilitasi Program FLPP

jateng.jpnn.com, TEMANGGUNG - Sebanyak 889 Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, tercatat belum memiliki rumah pribadi. Data itu diungkap oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Temanggung.

Sebagai upaya membantu para ASN agar bisa memiliki hunian layak, Pemerintah Kabupaten Temanggung bersama Bank Jateng kini membuka akses ke program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), yakni program rumah subsidi dari pemerintah.

“Kami undang teman-teman ASN yang belum punya rumah, kami fasilitasi dengan Bank Jateng karena kuota FLPP di Jawa Tengah masih banyak,” ujar Kepala Bidang Perumahan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (DPRKPLH) Temanggung Wirawan, Kamis (17/10).

Menurutnya, pihaknya telah mengundang sekitar 350 ASN untuk mendapatkan sosialisasi dan penawaran rumah subsidi dari sejumlah pengembang lokal. Mereka yang belum diundang diimbau untuk segera mencari informasi lebih lanjut melalui rekan kerja atau dinas terkait.

“Harapannya teman-teman ASN yang belum punya rumah bisa memanfaatkan kesempatan ini. Program ini sekaligus mendukung kebijakan pemerintah,” katanya.

Wirawan menjelaskan Presiden Prabowo Subianto saat ini menargetkan pembangunan tiga juta rumah di seluruh Indonesia. Salah satu segmen yang disasar adalah ASN yang belum memiliki rumah tetap.

“Kebetulan di Temanggung juga ada beberapa pengembang perumahan bersubsidi yang bisa jadi alternatif. Nanti ASN bisa memilih rumah yang diminati dan bekerja sama dengan Bank Jateng untuk pembiayaannya,” jelasnya.

Dari total stok rumah subsidi di Jawa Tengah yang mencapai sekitar 20 ribu unit, Wirawan menyebut program ini diharapkan bisa mengurangi beban pembiayaan ASN yang masih mengontrak atau menumpang.