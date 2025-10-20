JPNN.com

JPNN.com Jateng Jateng Terkini Cuaca Jawa Tengah, Senin (20/10), Ini Daerah yang Dilanda Hujan Lebat, Harap Hati-Hati

Cuaca Jawa Tengah, Senin (20/10), Ini Daerah yang Dilanda Hujan Lebat, Harap Hati-Hati

Senin, 20 Oktober 2025 – 09:30 WIB
Cuaca Jawa Tengah, Senin (20/10), Ini Daerah yang Dilanda Hujan Lebat, Harap Hati-Hati - JPNN.com Jateng
Prakiraan cuaca Jawa Tengah. Ilustrasi Foto: M Fathra Nazrul Islam/JPNN.com

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Meteorologi Kelas II Ahmad Yani Semarang mengeluarkan rilis untuk cuaca Jawa Tengah, Senin (20/10).

Prakirawan BMKG Agus Triyono menjelaskan pagi hari sebagian besar wilayah Jawa Tengah akan cerah berawan hingga berawan. Namun, menjelang siang hingga malam, hujan dengan berbagai intensitas mulai meluas.

“Potensi hujan sedang hingga lebat disertai petir dan angin kencang dapat terjadi di wilayah pegunungan, dataran tinggi, dan bagian selatan serta timur Jawa Tengah. Masyarakat diimbau tetap waspada terhadap dampak bencana hidrometeorologi,” kata Agus dalam keterangan resmi BMKG.

Baca Juga:

Berikut kondisi cuaca hari ini di Jawa Tengah: 

  • Hujan Sedang-Lebat: Purwokerto, Purbalingga, Banjarnegara, Kebumen, Purworejo, Wonosobo, Magelang, Temanggung, Boyolali, Karanganyar, Wonogiri, Pati, Bumiayu, dan Majenang.
  • Hujan Ringan-Sedang: Cilacap, Klaten, Sukoharjo, Sragen, Grobogan, Blora, Rembang, Kudus, Jepara, Ungaran, Salatiga, Kajen, Pemalang, Tegal, Ambarawa, dan Batang.
  • Hujan Ringan: Semarang, Demak, Kendal, Pekalongan, Brebes, dan Surakarta (Solo).

Khusus untuk Kota Semarang, cuaca pagi hingga siang diperkirakan cerah berawan, lalu berpotensi hujan ringan pada sore hari. Suhu udara di Ibu Kota Jawa Tengah berkisar 27–34°C dengan kelembapan antara 45–85%.

BMKG juga mencatat, tinggi gelombang laut di perairan selatan Jawa Tengah dapat mencapai 1,25 hingga 2,5 meter, sementara di perairan utara relatif lebih tenang dengan ketinggian 0,1 hingga 0,5 meter.

Baca Juga:

“Masyarakat pesisir dan nelayan diimbau berhati-hati terhadap potensi gelombang tinggi di perairan selatan Jawa Tengah,” imbuh Agus Triyono. (jpnn)

Prakiraan cuaca Jawa Tengah hari ini, Senin 20 Oktober 2025. Potensi hujan terjadi di beberapa daerah. Berikut daftarnya.

Redaktur & Reporter : Danang Diska Atmaja

Facebook JPNN.com Jateng Twitter JPNN.com Jateng Pinterest JPNN.com Jateng Linkedin JPNN.com Jateng Flipboard JPNN.com Jateng Line JPNN.com Jateng JPNN.com Jateng
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jateng di Google News

TAGS   cuaca jawa tengah cuaca jateng cuaca hari ini cuaca prakiraan cuaca Prakiraan Cuaca Jawa Tengah bmkg Hujan Lebat

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU