Cuaca Jawa Tengah, Senin (20/10), Ini Daerah yang Dilanda Hujan Lebat, Harap Hati-Hati

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Meteorologi Kelas II Ahmad Yani Semarang mengeluarkan rilis untuk cuaca Jawa Tengah, Senin (20/10).

Prakirawan BMKG Agus Triyono menjelaskan pagi hari sebagian besar wilayah Jawa Tengah akan cerah berawan hingga berawan. Namun, menjelang siang hingga malam, hujan dengan berbagai intensitas mulai meluas.

“Potensi hujan sedang hingga lebat disertai petir dan angin kencang dapat terjadi di wilayah pegunungan, dataran tinggi, dan bagian selatan serta timur Jawa Tengah. Masyarakat diimbau tetap waspada terhadap dampak bencana hidrometeorologi,” kata Agus dalam keterangan resmi BMKG.

Berikut kondisi cuaca hari ini di Jawa Tengah:

Hujan Sedang-Lebat: Purwokerto, Purbalingga, Banjarnegara, Kebumen, Purworejo, Wonosobo, Magelang, Temanggung, Boyolali, Karanganyar, Wonogiri, Pati, Bumiayu, dan Majenang.

Purwokerto, Purbalingga, Banjarnegara, Kebumen, Purworejo, Wonosobo, Magelang, Temanggung, Boyolali, Karanganyar, Wonogiri, Pati, Bumiayu, dan Majenang. Hujan Ringan-Sedang: Cilacap, Klaten, Sukoharjo, Sragen, Grobogan, Blora, Rembang, Kudus, Jepara, Ungaran, Salatiga, Kajen, Pemalang, Tegal, Ambarawa, dan Batang.

Cilacap, Klaten, Sukoharjo, Sragen, Grobogan, Blora, Rembang, Kudus, Jepara, Ungaran, Salatiga, Kajen, Pemalang, Tegal, Ambarawa, dan Batang. Hujan Ringan: Semarang, Demak, Kendal, Pekalongan, Brebes, dan Surakarta (Solo).

Khusus untuk Kota Semarang, cuaca pagi hingga siang diperkirakan cerah berawan, lalu berpotensi hujan ringan pada sore hari. Suhu udara di Ibu Kota Jawa Tengah berkisar 27–34°C dengan kelembapan antara 45–85%.

BMKG juga mencatat, tinggi gelombang laut di perairan selatan Jawa Tengah dapat mencapai 1,25 hingga 2,5 meter, sementara di perairan utara relatif lebih tenang dengan ketinggian 0,1 hingga 0,5 meter.

“Masyarakat pesisir dan nelayan diimbau berhati-hati terhadap potensi gelombang tinggi di perairan selatan Jawa Tengah,” imbuh Agus Triyono. (jpnn)