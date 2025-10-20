JPNN.com

JPNN.com Jateng Jateng Terkini Setahun Prabowo-Gibran, Mahasiswa Semarang Sindir MBG: Makan Bergizi atau Beracun?

Setahun Prabowo-Gibran, Mahasiswa Semarang Sindir MBG: Makan Bergizi atau Beracun?

Senin, 20 Oktober 2025 – 20:03 WIB
Setahun Prabowo-Gibran, Mahasiswa Semarang Sindir MBG: Makan Bergizi atau Beracun? - JPNN.com Jateng
Ratusan mahasiswa Kota Semarang menggelar aksi unjuk rasa bertajuk Refleksi Satu Tahun Pemerintahan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka di depan Kantor Gubernur Jawa Tengah. FOTO: Wisnu Indra Kusuma/JPNN.com.

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Ratusan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Kota Semarang menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Senin (20/10) siang.

Aksi bertajuk Refleksi Satu Tahun Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka itu diwarnai pertunjukan teatrikal yang menyindir kekuasaan yang dianggap 'bisu dan tuli' terhadap kritik rakyat.

Pantauan JPNN.com, massa mulai memadati sepanjang Jalan Pahlawan sekitar pukul 14.30 WIB.

Baca Juga:

Mereka datang sambil membentangkan berbagai poster sindiran bertuliskan antara lain 'Satu Tahun Pemerintahan Prabowo–Gibran Terlalu Cukup', '10.482 Siswa Keracunan MBG' dan 'Pemerintah Babi Berlagak Nabi.'

Setibanya di lokasi, massa berusaha memasuki halaman Kantor Gubernur Jateng untuk menggelar 'Sidang Rakyat'.

Namun, upaya tersebut dihalau aparat kepolisian yang telah bersiaga di sekitar area gedung.

Baca Juga:

Akhirnya, massa memutuskan menampilkan aksi teatrikal di depan gerbang kantor gubernur.

Dalam pentas itu, seorang mahasiswa berpakaian serba hitam dengan mata tertutup kain duduk di atas kursi menyerupai singgasana kekuasaan.

MBG dikritik mahasiswa Semarang pada refleksi Setahun Prabowo-Gibran, apakah makan bergizi atau makan beracun?
Facebook JPNN.com Jateng Twitter JPNN.com Jateng Pinterest JPNN.com Jateng Linkedin JPNN.com Jateng Flipboard JPNN.com Jateng Line JPNN.com Jateng JPNN.com Jateng
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jateng di Google News

TAGS   mahasiswa semarang Prabowo Subianto prabowo-gibran makan bergizi gratis mbg

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU