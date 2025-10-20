Manasik Akbar Warnai Milad ke-22 Jannah Firdaus, Targetkan 50 Ribu Jemaah Umrah Tahun Ini

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Ribuan jemaah umrah dari berbagai daerah di Indonesia mengikuti Manasik Akbar Jannah Firdaus di Royal Palm Hotel & Conference Center, Cengkareng, Jakarta Barat, Senin (20/10).

Kegiatan ini sekaligus menjadi puncak perayaan hari jadi ke-22 PT Jannah Firdaus Tour & Travel.

Acara bertajuk Tasyakuran dan Launching Manasik Umrah Akbar itu berlangsung meriah dengan kehadiran Syekh Muhammad Jaber sebagai pembicara utama.

Perayaan milad ditandai dengan pemotongan kue ulang tahun oleh CEO Jannah Firdaus, H. Wael Ahmed, M.BA, bersama Direktur H. Rahmat Syam, Syekh Muhammad Jaber dan Ustadz H. Daeng Syawal.

“Alhamdulillah, kami bersyukur bisa merayakan Milad ke-22 Jannah Firdaus. Ini momentum untuk memperkuat semangat pelayanan kepada jamaah,” ujar Direktur Jannah Firdaus, H. Rahmat Syam, didampingi CEO H. Wael Ahmed seusai acara.

Sebagai bentuk apresiasi, Jannah Firdaus memberikan penghargaan kepada mitra dan pemangku kepentingan yang berkontribusi terhadap kemajuan perusahaan.

Mereka antara lain Wali Kota Jakarta Barat, Kapolsek Cengkareng, Bank Muamalat, Saudi Airlines, Qatar Airways, Hotel Palm dan Himpunan Penyelenggara Umrah dan Haji (HIMPUH).

Perusahaan juga memberikan hadiah khusus kepada agen terbaik sebagai motivasi untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada jemaah umrah.