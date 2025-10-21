Cuaca Jawa Tenagh, Selasa (21/10), 27 Daerah di Jawa Tengah Diguyur Hujan Lebat

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Meteorologi Kelas II Ahmad Yani Semarang mengeluarkan rilis cuaca Jawa Tengah pada Senin (21/10).

Beberapa daerah diprediksi mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang bisa disertai petir dan angin kencang.

Prakirawan BMKG Ahmad Yani Arif N menyampaikan kondisi cuaca di Semarang dan sekitarnya sejak pagi hingga siang diperkirakan berawan, sedangkan sore hingga awal malam berpotensi turun hujan ringan hingga sedang.

“Angin bertiup dari arah barat ke utara dengan kecepatan 10–25 km/jam. Suhu udara berkisar antara 26–32 derajat Celcius dengan kelembapan 60–90 persen,” jelas Arif dalam keterangan resminya, Senin pagi.

Berikut kondisi cuaca hari ini di Jawa Tengah:

Hujan Sedang-Lebat: Cilacap, Purwokerto, Purbalingga, Banjarnegara, Kebumen, Purworejo, Wonosobo, Mungkid, Boyolali, Klaten, Sukoharjo, Wonogiri, Karanganyar, Sragen, Grobogan, Blora, Rembang, Pati, Kudus, Jepara, Demak, Ungaran, Temanggung, Magelang, Surakarta, Salatiga, Bumiayu, Majenang, dan Ambarawa.

Cilacap, Purwokerto, Purbalingga, Banjarnegara, Kebumen, Purworejo, Wonosobo, Mungkid, Boyolali, Klaten, Sukoharjo, Wonogiri, Karanganyar, Sragen, Grobogan, Blora, Rembang, Pati, Kudus, Jepara, Demak, Ungaran, Temanggung, Magelang, Surakarta, Salatiga, Bumiayu, Majenang, dan Ambarawa. Hujan Ringan-Sedang: Kendal, Batang, Kajen (Kabupaten Pekalongan), Pemalang, Slawi (Kabupaten Tegal), Brebes, Pekalongan, dan Tegal.

BMKG mengingatkan masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi bencana hidrometeorologi seperti tanah longsor, genangan air, sambaran petir, hingga pohon tumbang.

“Fenomena angin kencang dapat muncul di wilayah dataran tinggi, bagian selatan, dan timur Jawa Tengah,” kata Arif.

Selain itu, tinggi gelombang di Perairan Utara Jawa Tengah diperkirakan antara 0,1–0,5 meter, sementara di Perairan Selatan Jawa Tengah berkisar 1,25–2,5 meter.