Senin Sore, Angin Kencang Terjang Purbalingga, Pohon Tumbang Timpa Mobil & Rumah

jateng.jpnn.com, PURBALINGGA - Cuaca ekstrem melanda wilayah utara Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Hujan deras disertai angin kencang yang terjadi pada Senin (20/10) sore membuat sejumlah pohon tumbang dan satu rumah rusak di Kecamatan Bobotsari dan Kertanegara.

Kepala Pelaksana BPBD Purbalingga Prayitno mengatakan peristiwa itu terjadi sekitar pukul 15.00 WIB, setelah hujan intensitas tinggi mengguyur sejak satu jam sebelumnya.

“Akibat angin kencang, sejumlah pohon tumbang serta satu rumah mengalami kerusakan di bagian atap. Lokasi terdampak di wilayah Kecamatan Bobotsari dan Kertanegara,” kata Prayitno.

Di Desa Bobotsari, satu pohon randu tumbang dan menimpa mobil milik warga bernama Fatmawati hingga mengalami kerusakan berat.

Sementara di Desa Adiarsa, Kecamatan Kertanegara, terdapat empat pohon tumbang, dua pohon mahoni dan dua pohon alba, yang menutup jalan desa serta merobohkan satu tiang listrik.

“Satu rumah milik Abdul Rohim (39) di Desa Condong juga rusak sedang karena atapnya terbawa angin. Syukurlah, enam penghuni rumah selamat,” ujar Prayitno.

BPBD bersama relawan kebencanaan segera menuju lokasi untuk melakukan asesmen dan penanganan cepat. Petugas juga berkoordinasi dengan perangkat desa, PLN, dan aparat TNI-Polri.

“Saat ini seluruh pohon tumbang sudah tertangani. Namun jaringan listrik di Desa Adiarsa masih padam dan sedang diperbaiki pihak PLN,” jelasnya.