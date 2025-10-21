Truk Kayu Terguling di Purbalingga, Sopir Selamat Setelah Terjepit Kabin

JPNN.com

Selasa, 21 Oktober 2025 – 13:02 WIB
Petugas gabungan mengevakuasi seorang sopir yang terjepit di dalam kabin kendaraan setelah truk bermuatan kayu yang dikemudikannya terguling di ruas jalan Purbalingga-Klampok, depan Asrama Militer Yonif 406/Candra Kusuma, Desa Bojong, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah, Selasa (21/10/2025). ANTARA/HO-Basarnas Cilacap

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Aksi penyelamatan dramatis terjadi di depan Asrama Batalyon Infanteri 406/Candra Kusuma, Purbalingga, Jawa Tengah, Selasa (17/10) dini hari.

Seorang sopir truk bermuatan kayu terjepit setelah kendaraannya terguling di Jalan Purbalingga-Klampok.

Kepala Pelaksana BPBD Purbalingga Prayitno mengatakan kecelakaan tunggal itu terjadi sekitar pukul 03.30 WIB.

“Truk bernomor polisi R 8115 IJ yang dikemudikan Rivanda Yudha P (20), warga Banjarnegara, melaju dari arah Bukateja menuju Mewek sebelum akhirnya hilang kendali dan menabrak pohon,” ujar Prayitno.

Truk kemudian terguling tepat di depan rumah dinas Komandan Yonif 406/CK. Sang sopir sempat terjepit di dalam kabin hingga membuat warga sekitar panik.

Tim gabungan dari BPBD, Basarnas, TNI, Polri, dan sukarelawan segera dikerahkan ke lokasi untuk melakukan evakuasi.

“Evakuasi dilakukan dengan alat ekstrikasi. Korban berhasil dikeluarkan dalam kondisi selamat,” terang Prayitno.

Kepala Unit Siaga SAR Banyumas Brian Gautama menambahkan tim Basarnas menerima laporan sekitar pukul 04.40 WIB dan tiba di lokasi dua jam kemudian.

Sumber antara
