Kecelakaan KA Harina Vs Truk Trailer di Semarang, Jalan Kaligawe Macet Total

Selasa, 21 Oktober 2025 – 18:10 WIB
Kecelakaan antara Kereta Api Harina dengan truk trailer terjadi di perlintasan sebidang Jalan Pantura Kaligawe Semarang. FOTO: Source for JPNN.com.

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Kecelakaan antara Kereta Api (KA) Harina dan sebuah truk trailer terjadi di perlintasan sebidang Jalan Pantura Kaligawe, Kota Semarang, Jawa Tengah, Selasa (21/10).

Kereta penumpang dengan relasi Bandung–Semarang–Surabaya itu terhenti setelah menghantam truk.

Truk tampak melintang di badan jalan perlintasan hingga menyebabkan kemacetan tak terelakkan.

Peristiwa terjadi saat hujan deras mengguyur kawasan tersebut sekitar pukul 16.45 WIB.

Manager Humas KAI Daop 4 Semarang Franoto membenarkan kejadian tersebut. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini.

“Info awal terjadi temperan antara KA Harina relasi Bandung–Semarang–Surabaya dengan truk di perlintasan sebidang Kaligawe,” ujarnya.

Belum diketahui pasti penyebab kecelakaan. Hingga kini petugas kepolisian bersama tim dari PT KAI masih melakukan penanganan di lokasi.(ink/jpnn)

Redaktur : Danang Diska Atmaja
Reporter : Wisnu Indra Kusuma

