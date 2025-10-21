JPNN.com

Selasa, 21 Oktober 2025 – 18:35 WIB
Detik-Detik Tabrakan KA Harina Vs Truk Trailer di Kaligawe Semarang - JPNN.com Jateng
Kecelakaan antara Kereta Api Harina dengan truk trailer terjadi di perlintasan sebidang Jalan Pantura Kaligawe Semarang. FOTO: Source for JPNN.com.

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Tabrakan Kereta Api Harina dengan truk trailer tak terelakkan di Jalan Pantura Kaligawe, Kota Semarang, Jawa Tengah, Selasa (21/10).

Insiden itu terjadi sekitar pukul 16.37 WIB. Kereta Bandung-Surabaya Pasarturi itu terhenti setelah menghantam truk. Sementara truk melintang di sebagian badan jalan yang menyebabkan kemacetan.

Manager Humas KAI Daop 4 Semarang Franoto Wibowo mengatakan bahwa masinis telah menjalankan prosedur keselamatan dengan membunyikan semboyan atau klakson berkali-kali sebelum melintas.

“Sebelum melintas di perlintasan, masinis telah membunyikan klakson sesuai prosedur. Namun, kejadian tidak dapat dihindari karena truk masih berada di atas rel,” ujar Franoto, Selasa (21/10).

Benturan menyebabkan kerusakan pada lokomotif dan kereta pembangkit KA Harina yang menyebabkan perjalanan terganggu.

“Tidak ada korban jiwa maupun luka di pihak penumpang,” kata Franoto.

Kini, pihaknya telah menurunkan tim tanggap darurat untuk mengevakuasi rangkaian dan menormalkan jalur.

Hingga pukul 17.10 WIB, proses pergantian lokomotif masih berlangsung agar perjalanan KA Harina bisa kembali beroperasi.

