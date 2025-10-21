Dorong SDM Unggul & Ketahanan Pangan, Program Makan Bergizi Gratis Disosialisasikan di Semarang

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Pemerintah terus menggeber program Makan Bergizi Gratis (MBG) ke berbagai daerah. Kali ini, giliran Kota Semarang yang menjadi tuan rumah sosialisasi program strategis nasional tersebut.

Bertempat di Balai Diklat Keagamaan Semarang, Sabtu (18/10), kegiatan yang digelar Komisi IX DPR RI bersama Badan Gizi Nasional (BGN) itu dihadiri berbagai pihak dari unsur pemerintah, tenaga kesehatan, hingga perwakilan masyarakat.

Anggota Komisi IX DPR RI Muh. Haris, yang hadir sebagai narasumber utama, menegaskan MBG bukan sekadar program penyediaan makanan, melainkan langkah nyata membangun fondasi bangsa melalui perbaikan gizi anak sekolah.

“Program ini adalah komitmen nyata pemerintah menurunkan angka stunting sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kami memastikan kebijakan ini berjalan tepat sasaran, aman secara pangan, dan memperkuat regulasi lintas sektor,” ujar Haris.

Dia menambahkan anak-anak di wilayah rawan pangan menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan MBG. “Kalau gizi mereka terpenuhi, mereka tumbuh sehat, cerdas, dan punya masa depan yang lebih baik,” tambahnya.

Sementara itu, dr. Annta Kern Nugrohowati, Dokter Ahli Madya BGN, menyoroti pentingnya perubahan perilaku makan di kalangan pelajar. Menurutnya, masalah gizi bukan hanya soal kesehatan, tapi juga soal pembangunan manusia.

“Masih banyak anak sekolah yang tidak sarapan, jarang makan sayur dan buah, serta lebih memilih jajanan instan. MBG hadir untuk memperbaiki pola ini agar anak-anak lebih sehat dan fokus belajar,” jelasnya.

Dari sisi ekonomi, Ari Yulianto, Analis Pertahanan Negara Ahli Madya BGN, menilai MBG juga memberi efek domino positif bagi ekonomi lokal.