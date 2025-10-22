JPNN.com

JPNN.com Jateng Jateng Terkini Cuaca Jawa Tengah, Rabu (22/10), Simak Daerah yang Dilanda Hujan Lebat Siang-Malam

Cuaca Jawa Tengah, Rabu (22/10), Simak Daerah yang Dilanda Hujan Lebat Siang-Malam

Rabu, 22 Oktober 2025 – 08:42 WIB
Cuaca Jawa Tengah, Rabu (22/10), Simak Daerah yang Dilanda Hujan Lebat Siang-Malam - JPNN.com Jateng
Arsip Foto - Prakiraan cuaca Jawa Tengah hari ini, Rabu 22 Oktober 2025. Potensi hujan terjadi di beberapa daerah. Berikut daftarnya. (ANTARA FOTO/JESSICA HELENA WUYSANG)

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Meteorologi Ahmad Yani Semarang memprakirakan cuaca Jawa Tengah pada Rabu (22/10) akan didominasi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat.

Prakirawan BMKG Ahmad Yani, Arif N menyampaikan bahwa pagi hari sebagian besar wilayah Jawa Tengah masih berawan, tetapi siang hingga awal malam hujan mulai meluas.

“Beberapa daerah berpotensi hujan lebat disertai petir dan angin kencang. Masyarakat diimbau tetap waspada terhadap dampak seperti tanah longsor, pohon tumbang, hingga genangan air,” kata Arif dalam keterangannya.

Baca Juga:

Berikut kondisi cuaca hari ini di Jawa Tengah: 

Hujan Sedang-Lebat:

  • Purwokerto
  • Purbalingga
  • Banjarnegara
  • Wonosobo
  • Mungkid (Magelang)
  • Boyolali
  • Klaten
  • Sukoharjo
  • Wonogiri
  • Karanganyar
  • Sragen
  • Grobogan
  • Blora
  • Rembang
  • Pati
  • Kudus
  • Jepara
  • Demak
  • Ungaran (Kab. Semarang)
  • Temanggung
  • Kendal
  • BatangKajen (Kab. Pekalongan)
  • Slawi (Kab. Tegal)
  • Surakarta (Solo)
  • Salatiga
  • Pekalongan Kota
  • Bumiayu
  • Majenang
  • Ambarawa

Hujan Ringan-Sedang:

Baca Juga:

  • Cilacap
  • Kebumen
  • Purworejo
  • Pemalang
  • Brebes
  • Tegal
  • Semarang Kota

BMKG mengingatkan masyarakat di wilayah pegunungan, dataran tinggi, dan pesisir utara Jateng bagian timur agar mewaspadai potensi hujan disertai petir dan angin kencang pada sore hingga malam.

Selain itu, tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah diperkirakan mencapai 0,5–1,25 meter, sedangkan di perairan selatan Jawa Tengah bisa mencapai 1,25–2,5 meter.

Prakiraan cuaca Jawa Tengah hari ini, Rabu 22 Oktober 2025. Potensi hujan terjadi di beberapa daerah. Berikut daftarnya.
Facebook JPNN.com Jateng Twitter JPNN.com Jateng Pinterest JPNN.com Jateng Linkedin JPNN.com Jateng Flipboard JPNN.com Jateng Line JPNN.com Jateng JPNN.com Jateng
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jateng di Google News

TAGS   cuaca jawa tengah cuaca jateng cuaca hari ini cuaca prakiraan cuaca Prakiraan Cuaca Jawa Tengah bmkg Hujan Lebat

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU