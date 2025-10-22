Cuaca Jawa Tengah, Rabu (22/10), Simak Daerah yang Dilanda Hujan Lebat Siang-Malam

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Meteorologi Ahmad Yani Semarang memprakirakan cuaca Jawa Tengah pada Rabu (22/10) akan didominasi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat.

Prakirawan BMKG Ahmad Yani, Arif N menyampaikan bahwa pagi hari sebagian besar wilayah Jawa Tengah masih berawan, tetapi siang hingga awal malam hujan mulai meluas.

“Beberapa daerah berpotensi hujan lebat disertai petir dan angin kencang. Masyarakat diimbau tetap waspada terhadap dampak seperti tanah longsor, pohon tumbang, hingga genangan air,” kata Arif dalam keterangannya.

Berikut kondisi cuaca hari ini di Jawa Tengah:

Hujan Sedang-Lebat:

Purwokerto

Purbalingga

Banjarnegara

Wonosobo

Mungkid (Magelang)

Boyolali

Klaten

Sukoharjo

Wonogiri

Karanganyar

Sragen

Grobogan

Blora

Rembang

Pati

Kudus

Jepara

Demak

Ungaran (Kab. Semarang)

Temanggung

Kendal

BatangKajen (Kab. Pekalongan)

Slawi (Kab. Tegal)

Surakarta (Solo)

Salatiga

Pekalongan Kota

Bumiayu

Majenang

Ambarawa

Hujan Ringan-Sedang:

Cilacap

Kebumen

Purworejo

Pemalang

Brebes

Tegal

Semarang Kota

BMKG mengingatkan masyarakat di wilayah pegunungan, dataran tinggi, dan pesisir utara Jateng bagian timur agar mewaspadai potensi hujan disertai petir dan angin kencang pada sore hingga malam.

Selain itu, tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah diperkirakan mencapai 0,5–1,25 meter, sedangkan di perairan selatan Jawa Tengah bisa mencapai 1,25–2,5 meter.