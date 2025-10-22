Cuaca Ekstrem, Purbalingga Diterjang Hujan Deras dan Angin Kencang

jateng.jpnn.com, PURBALINGGA - Hujan deras disertai angin kencang melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah, pada Selasa (21/10) siang hingga sore hari.

Sejumlah fasilitas umum dilaporkan rusak, sementara beberapa titik mengalami longsor dan pohon tumbang yang sempat menutup akses jalan warga.

Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Purbalingga, Prayitno mengatakan timnya bersama sukarelawan dan masyarakat telah melakukan penanganan darurat sejak Selasa sore. Namun, beberapa lokasi masih belum bisa ditangani sepenuhnya karena cuaca yang belum bersahabat.

“Sejumlah titik sudah kami tangani bersama relawan dan masyarakat, tetapi ada lokasi yang baru bisa ditangani hari ini karena kemarin hujan masih deras,” ujar Prayitno, Rabu (22/10).

Wilayah yang terdampak bencana tersebut meliputi Kecamatan Kaligondang, Karanganyar, Purbalingga, dan Mrebet.

Di Kaligondang, pagar SMPN 1 Kaligondang ambruk akibat terpaan angin. Sementara di Karanganyar, tanah longsor terjadi di Desa Kaliori dan Desa Maribaya, menutup akses jalan dan menimpa satu rumah warga.

“Untuk korban jiwa maupun luka-luka tidak ada, namun beberapa warga sempat mengungsi sementara ke rumah tetangga,” jelas Prayitno.

Di wilayah Kecamatan Purbalingga, sejumlah pohon tumbang dan rumpun bambu dilaporkan menutup jalan di Kelurahan Purbalingga Lor dan Wirasana. Sementara di Kecamatan Mrebet, longsor menimpa beberapa ruas jalan desa dan jalan kabupaten yang menghubungkan Tangkisan–Kaliori serta Karangmalang.