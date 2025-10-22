Epson SureColor SC-S9130 Resmi Meluncur di Indonesia: Cetak Lebih Cepat, Warna Lebih Hidup, Ramah Lingkungan

jateng.jpnn.com, JAKARTA - Epson menunjukkan dominasinya di dunia pencetakan profesional. Dalam acara bertajuk Epson LFP Innovation Day 2025 yang digelar megah di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta, perusahaan asal Jepang itu memperkenalkan produk terbarunya, SureColor SC-S9130.

Produk tersebut merupakan printer signage generasi terbaru yang diklaim mampu menghadirkan warna lebih tajam, produktivitas tinggi, serta efisiensi maksimal untuk berbagai kebutuhan industri kreatif dan komersial.

Peluncuran ini menjadi momen spesial karena dihadiri langsung oleh Presiden Global dan CEO Seiko Epson Corporation (SEC) Junkichi Yoshida, bersama jajaran manajemen Epson Indonesia dan para mitra media.

Mereka menjadi saksi peluncuran perdana printer signage SC-S9130 di Indonesia, sekaligus menjadi penanda komitmen Epson terhadap inovasi berkelanjutan di sektor Large Format Printer (LFP).

Tak sekadar pamer teknologi, acara ini juga memberi pengalaman langsung bagi para tamu undangan untuk menyaksikan kemampuan SC-S9130 dalam mencetak signage berkualitas tinggi dengan presisi dan konsistensi warna yang mengesankan.

“Kami tidak hanya memperkenalkan produk baru, tapi juga menunjukkan bagaimana inovasi Epson bisa mendorong pelaku industri untuk tumbuh lebih cepat dan efisien,” ujar Head of Vertical Business Epson Indonesia Lina Mariani, Rabu (22/10).



Kualitas Warna Setara Dunia Seni

Printer SureColor SC-S9130 tampil sebagai bintang utama berkat kemampuannya menghasilkan warna super hidup dengan 11 warna tinta, termasuk tambahan tinta Green terbaru. Dengan spektrum warna yang lebih luas, SC-S9130 mampu mencetak hasil dengan gradasi halus dan akurat, bahkan untuk kebutuhan premium seperti brand display, stiker kendaraan, tekstil, hingga karya seni rupa.

Didukung kapasitas tinta 800ml dan 1500ml, printer ini menawarkan fleksibilitas tinggi untuk berbagai kebutuhan produksi tanpa sering mengganti kartrid. Kualitas warnanya yang stabil menjadikan SC-S9130 sebagai standar baru dalam dunia cetak signage profesional.