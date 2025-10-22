Kemenkeu Kenalkan Investasi ORI028 di SCU Semarang, Mahasiswa Diajak Melek Literasi Keuangan

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Fakultas Ekonomi dan Bisnis Soegijapranata Catholic University (FEB SCU) bersama Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menggelar Edukasi Literasi Keuangan dan Sosialisasi Obligasi Negara Ritel (ORI) seri ORI028, di Auditorium SCU, Semarang pada Rabu (22/10).

Literasi keuangan tersebut merupakan langkan untuk mendorong mahasiswa berpikir lebih jauh soal masa depan finansial di tengah gempuran gaya hidup serba cepat dan konsumtif.

Sekitar dua ratus mahasiswa memadati aula. Mereka datang bukan untuk sekadar mendengar teori, melainkan memahami bagaimana uang bisa bekerja untuk masa depan.

Dekan FEB SCU Dr. M. Monika Palupi menekankan kegiatan ini menjadi momentum penting bagi mahasiswa untuk memahami tanggung jawab finansial di tengah maraknya budaya konsumtif.

“Kami hidup di era akses keuangan mudah sekali, tetapi literasi keuangan justru rendah. Mahasiswa seringkali ingin serba cepat dan instan tanpa perencanaan matang. Melalui sosialisasi ORI ini, kami ingin menanamkan kesadaran bahwa uang bukan hanya untuk dibelanjakan, tapi juga bisa diinvestasikan untuk masa depan,” ujar Monika saat diwawancarai wartawan seusai acara tersebut.

Menurutnya, mahasiswa FEB SCU sudah memahami teori dasar keuangan seperti financing dan investment. Namun, mereka perlu dikenalkan dengan instrumen yang lebih aman dan berorientasi jangka panjang seperti obligasi negara ritel (ORI).

“Selama ini mereka lebih banyak tahu soal saham, padahal obligasi juga bisa menjadi pilihan menarik untuk membangun portofolio. Kami ingin mahasiswa berpindah dari perilaku konsumtif menuju perilaku produktif melalui investasi,” tambahnya.

Kemenkeu: Literasi Keuangan Masih Rendah, ORI Jadi Solusi Aman