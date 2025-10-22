Immoderma Sebarkan Energi Positif Melalui Kampanye 'Cantik dari Hati'

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Kecantikan bukan sekadar soal wajah glowing atau tubuh ideal. Itulah pesan yang ingin ditegaskan oleh Immoderma, klinik kecantikan modern yang kini meluncurkan kampanye nasional bertajuk 'Cantik dari Hati'.

Kampanye ini menjadi gebrakan baru di dunia wellness dan kecantikan Indonesia dengan mengajak masyarakat untuk melihat bahwa keindahan sejati berawal dari keseimbangan antara tubuh, pikiran, dan hati.

Gelaran perdana bertajuk Immoderma Wellness Day sukses digelar secara serentak di dua kota, Bojonegoro dan Semarang, pada Minggu (19/10).

Di Bojonegoro, ratusan peserta tumpah ruah mengikuti Fun Run penuh semangat. Sementara di Semarang, suasana terasa lebih teduh saat para peserta larut dalam harmoni gerakan Pilates, Padel, dan Yoga di bawah arahan instruktur profesional.

“Kami ingin mengajak masyarakat untuk bergerak, merawat diri, dan mencintai tubuhnya secara utuh. Kesehatan dan kecantikan sejati berawal dari hati yang bahagia,” ujar dr. Tria Dewi Ratnasari, perwakilan Immoderma, Rabu (22/10).

Tria menegaskan aktivitas olahraga dalam kampanye ini bukan semata gaya hidup, tetapi juga simbol keseimbangan antara kekuatan, fleksibilitas, dan ketenangan batin.

“Tiga hal itu adalah inti dari filosofi Cantik dari Hati,” tambahnya.

Kampanye ini tak berhenti di dua kota. Immoderma akan melanjutkan rangkaian Fun Run serentak pada 26 Oktober 2025 di tiga kota besar lainnya, yakni Semarang, Purwokerto, dan Cirebon.