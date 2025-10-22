Momen HSN 2025, Dikdasmen YBW-SA Siapkan Santri Jadi Pemimpin Masa Depan

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung (Dikdasmen YBW-SA) menggelar peringatan Hari Santri Nasional (HSN) 2025 dengan khidmat dan semarak, Rabu (22/10).

Acara yang digelar di Masjid Muhammad Al Fatih, Kompleks YBW-SA, Semarang tersebut diikuti seluruh santri boarding school, guru dan karyawan di lingkungan Dikdasmen YBW-SA.

Kontribusi mereka sebagai bentuk penghormatan atas peran santri dalam sejarah perjuangan bangsa serta kontribusinya terhadap pembangunan peradaban.

Dengan mengusung tema nasional “Mengawal Indonesia Merdeka, Menuju Peradaban Dunia”, Dikdasmen YBW-SA memperkuat pesan inti melalui tagline: “Santri Berakhlak Mulia, Siap Mengawal Peradaban Dunia dengan Imtak dan Iptek.”

Tagline tersebut mencerminkan visi yayasan untuk melahirkan generasi yang mampu mengintegrasikan iman dan takwa (Imtak) dengan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek).

Ketua Bidang Dikdasmen YBW-SA, Dr. Turahmat, S.H., S.Pd., M.Pd memimpin langsung jalannya peringatan bersama K.H. Duri Ashari yang hadir sebagai penceramah dalam Tablig Akbar Hari Santri Nasional 2025.

Dalam sambutannya, Turahmat menyebut pentingnya menerjemahkan nilai-nilai kesantrian seperti ketekunan, kemandirian dan semangat jihad ke dalam konteks kehidupan modern.

“Kami ingin para santri tidak hanya bangga secara historis, tetapi juga meneladani semangat jihad para pendahulu. Di masa kini, jihad kita adalah jihad intelektual, perjuangan untuk unggul dalam ilmu pengetahuan dan teknologi tanpa meninggalkan akhlak dan keimanan. Cinta Tanah Air adalah bagian dari iman bagi setiap santri YBW-SA,” ujar Turahmat.