Cuaca Jawa Tengah, Kamis (23/10), Hujan Lebat Melanda Sejumlah Daerah, Harap Hati-Hati!

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Meteorologi Kelas II Ahmad Yani Semarang mengeluarkan prakiraan cuaca Jawa Tengah pada Kamis (23/10), yang berlaku mulai pukul 07.00 hingga 19.00 WIB.

Hasil pengamatan BMKG menunjukkan potensi hujan ringan hingga lebat di hampir seluruh wilayah Jawa Tengah, disertai petir dan angin kencang pada sore hingga malam hari.

Prakirawan BMKG Ahmad Yani Risca Maulida menyebutkan masyarakat perlu waspada terhadap bencana hidrometeorologi, seperti tanah longsor, angin kencang, sambaran petir, pohon tumbang, dan genangan air di sejumlah titik rawan.

Wilayah yang berpotensi diguyur hujan sedang hingga lebat disertai petir dan angin kencang meliputi:

Wilayah Selatan dan Barat Daya Jateng:

Cilacap, Purwokerto, Purbalingga, Banjarnegara, Kebumen, Purworejo, Wonosobo.

Daerah ini berpotensi mengalami hujan intens sejak siang hingga malam hari. Angin bertiup dari Barat–Utara dengan kecepatan 10–30 km/jam, suhu berkisar 18–32°C, kelembapan 60–95%.

Wilayah Solo Raya dan Sekitarnya:

Surakarta, Sukoharjo, Karanganyar, Sragen, Boyolali, Klaten, Wonogiri.

Hujan sedang–lebat diperkirakan terjadi pada sore hingga awal malam, disertai petir dan angin kencang.

BMKG mengingatkan potensi pohon tumbang dan genangan air di daerah dataran rendah.

Wilayah Pegunungan dan Dataran Tinggi:

Magelang, Temanggung, Ambarawa, Salatiga, Ungaran, dan sekitarnya.

Curah hujan tinggi berpotensi menimbulkan longsor, terutama di wilayah perbukitan dan lereng gunung.

Wilayah Timur Jateng:

Blora, Grobogan, Rembang, Pati, Kudus, Demak, Jepara, dan Kendal.

Cuaca di wilayah ini juga tergolong basah dengan hujan sedang–lebat.

Masyarakat pesisir diminta waspada angin laut dan gelombang tinggi di perairan utara Jawa Tengah yang mencapai 1,25 meter.



Sementara itu, beberapa wilayah diperkirakan mengalami hujan ringan hingga sedang, terutama pada sore dan malam hari: