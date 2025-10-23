Menuju Indonesia Emas, Program MBG Disosialisasikan di Kabupaten Semarang

jateng.jpnn.com, KABUPATEN SEMARANG - Pemerintah terus memperluas jangkauan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), salah satu terobosan nasional untuk memperkuat kualitas gizi masyarakat.

Sosialisasi program ini kembali digelar di Restoran Kampoeng Banyumili, Bandungan, Kabupaten Semarang, pada Minggu (19/10), sebagai upaya memperluas penerima manfaat dan memperkuat kolaborasi lintas sektor.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Anggota Komisi IX DPR RI Muh. Haris, Anggota DPRD Kota Surabaya Joko Sriyono, serta Analis Pertahanan Negara Ahli Madya, Ari Yulianto. Ketiganya menyoroti pentingnya MBG sebagai langkah strategis menuju cita-cita Generasi Emas Indonesia 2045.

Dalam sambutannya, Muh. Haris menegaskan bahwa program MBG adalah wujud nyata komitmen pemerintah untuk menekan angka stunting, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan menjamin akses pangan bergizi bagi seluruh anak Indonesia.

“Program ini memastikan anak-anak sekolah memperoleh asupan gizi seimbang, terutama di wilayah rawan pangan. Kami ingin memastikan kebijakan ini tepat sasaran dan efektif, serta memperkuat regulasi lintas sektor,” ujar Haris.

Dia menambahkan sosialisasi semacam ini menjadi wadah penting untuk mengawal implementasi kebijakan agar benar-benar berdampak nyata di lapangan.

Sementara itu, Joko Sriyono menyoroti pentingnya membangun kesadaran akan gizi sejak dini sebagai fondasi utama generasi berkualitas.

“Gizi bukan sekadar soal kenyang, tetapi keseimbangan dan kualitas pangan. Anak-anak yang bergizi baik akan lebih fokus, produktif, dan jarang sakit. MBG menanamkan kebiasaan makan sehat yang membentuk karakter dan daya saing generasi muda,” tegasnya.