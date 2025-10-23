Banjir di Jalur Pantura Semarang-Demak: Motor Mogok dan Pekerja Numpang Truk

JPNN.com

Kamis, 23 Oktober 2025 – 12:40 WIB
Kondisi Jalan Kaligawe, Kota Semarang, Kamis (23/10/2024), masih tergenang banjir akibat hujan mengguyur dua haeibterakhir. ANTARA/I.C. Senjaya

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Banjir masih menggenangi Jalan Raya Kaligawe, jalur utama Pantura yang menghubungkan Kota Semarang dan Kabupaten Demak, Jawa Tengah, pada Kamis (23/10) pagi.

Genangan air dengan ketinggian bervariasi antara 30 hingga 70 sentimeter membuat arus lalu lintas tersendat. Sejumlah pengendara sepeda motor bahkan terpaksa mendorong kendaraannya karena mesin mogok.

Tak sedikit pula para pekerja yang hendak berangkat dari Semarang ke Demak atau sebaliknya menumpang truk bak terbuka untuk melintasi genangan banjir.

Kapolsek Genuk Kompol Rismanto mengatakan banjir masih bertahan sejak Rabu (22/10) malam karena hujan deras yang terus mengguyur kawasan tersebut.

“Ketinggian genangan bervariasi, tertinggi sampai 70 cm,” ujarnya.

Dia mengimbau pengguna jalan untuk menghindari jalur Pantura dan memilih jalur alternatif Onggorawe, Kabupaten Demak, yang tembus ke Jalan Wolter Monginsidi, Kota Semarang.

Sebelumnya, hujan deras yang mengguyur sejak Selasa (21/10) malam menyebabkan sejumlah wilayah di Ibu Kota Jawa Tengah tergenang banjir, termasuk kawasan Genuk dan Kaligawe yang menjadi langganan genangan setiap musim hujan. (antara/jpnn)

Redaktur & Reporter : Danang Diska Atmaja

