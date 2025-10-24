Cuaca Jawa Tengah, Jumat (24/10), Lihat 22 Daerah Dilanda Hujan Lebat

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Meteorologi Ahmad Yani Semarang memprakirakan cuaca Jawa Tengah pada Jumat (24/10) akan didominasi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat.

Prakirawan BMKG Ahmad Yani Agus Triyono menyampaikan pagi hari sebagian besar wilayah Jawa Tengah masih berawan, tetapi siang hingga awal malam hujan mulai meluas.

“Beberapa daerah berpotensi hujan lebat disertai petir dan angin kencang. Masyarakat diimbau tetap waspada terhadap dampak seperti tanah longsor, pohon tumbang, hingga genangan air,” kata Arif dalam keterangannya.

Berikut kondisi cuaca hari ini di Jawa Tengah:

Hujan Ringan-Sedang:

Cilacap

Purwokerto

Kebumen

Purworejo

Sukoharjo

Demak

Kendal

Batang

Kajen

Slawi

Brebes

Semarang

Pekalongan

Tegal

Bumiayu

Majenang

Hujan Sedang-Lebat:

Purbalingga

Banjarnegara

Wonosobo

Mungkid

Boyolali

Klaten

Wonogiri

Karanganyar

Sragen

Grobogan

Blora

Rembang

Pati

Kudus

Jepara

Ungaran

Temanggung

Pemalang

Magelang

Surakarta

Salatiga

Ambarawa

BMKG mengingatkan masyarakat di wilayah pegunungan, dataran tinggi, dan pesisir utara Jateng bagian timur agar mewaspadai potensi hujan disertai petir dan angin kencang pada sore hingga malam.

Selain itu, tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah diperkirakan mencapai 0,5–1,25 meter, sedangkan di perairan selatan Jawa Tengah bisa mencapai 1,25–2,0 meter.