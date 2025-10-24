Cuaca Jawa Tengah, Jumat (24/10), Lihat 22 Daerah Dilanda Hujan Lebat
jateng.jpnn.com, SEMARANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Meteorologi Ahmad Yani Semarang memprakirakan cuaca Jawa Tengah pada Jumat (24/10) akan didominasi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat.
Prakirawan BMKG Ahmad Yani Agus Triyono menyampaikan pagi hari sebagian besar wilayah Jawa Tengah masih berawan, tetapi siang hingga awal malam hujan mulai meluas.
“Beberapa daerah berpotensi hujan lebat disertai petir dan angin kencang. Masyarakat diimbau tetap waspada terhadap dampak seperti tanah longsor, pohon tumbang, hingga genangan air,” kata Arif dalam keterangannya.
Berikut kondisi cuaca hari ini di Jawa Tengah:
Hujan Ringan-Sedang:
- Cilacap
- Purwokerto
- Kebumen
- Purworejo
- Sukoharjo
- Demak
- Kendal
- Batang
- Kajen
- Slawi
- Brebes
- Semarang
- Pekalongan
- Tegal
- Bumiayu
- Majenang
Hujan Sedang-Lebat:
- Purbalingga
- Banjarnegara
- Wonosobo
- Mungkid
- Boyolali
- Klaten
- Wonogiri
- Karanganyar
- Sragen
- Grobogan
- Blora
- Rembang
- Pati
- Kudus
- Jepara
- Ungaran
- Temanggung
- Pemalang
- Magelang
- Surakarta
- Salatiga
- Ambarawa
BMKG mengingatkan masyarakat di wilayah pegunungan, dataran tinggi, dan pesisir utara Jateng bagian timur agar mewaspadai potensi hujan disertai petir dan angin kencang pada sore hingga malam.
Selain itu, tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah diperkirakan mencapai 0,5–1,25 meter, sedangkan di perairan selatan Jawa Tengah bisa mencapai 1,25–2,0 meter.
Prakiraan cuaca Jawa Tengah hari ini, Jumat 24 Oktober 2025. Potensi hujan terjadi di beberapa daerah. Berikut daftarnya.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jateng di Google News