Sosialisasi MBG di Blora, DPR Tekankan Gizi Anak Penting untuk Membangun Generasi Sehat

jateng.jpnn.com, BLORA - Pemerintah terus tancap gas menjalankan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang resmi diluncurkan pada 6 Januari 2025. Program strategis nasional ini digadang-gadang menjadi salah satu fondasi penting menuju Indonesia Emas 2045.

Kali ini, sosialisasi MBG digelar di Kantor Kelurahan Kunduran, Kecamatan Kunduran, Kabupaten Blora, pada Selasa (22/10). Acara tersebut mengusung tema Bersama Mewujudkan Generasi Sehat Indonesia.

Kegiatan ini dihadiri oleh sejumlah pejabat lintas sektor, mulai dari Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto, Kepala Dinas Kesehatan Blora Diah Pusparini, Direktur Promosi dan Edukasi Gizi Badan Gizi Nasional Gunalan, Korwil SPPG Blora Artika Diannita, hingga Camat Kunduran Suharto.

Dalam sambutannya, Edy Wuryanto menegaskan MBG bukan hanya soal pembagian makanan, melainkan bentuk nyata kepedulian negara terhadap generasi penerus bangsa.

“Pemenuhan gizi sejak dini merupakan fondasi penting untuk membangun generasi Indonesia yang sehat dan unggul,” ujarnya.

Politikus asal Dapil Jawa Tengah III itu juga menekankan pentingnya kerja lintas sektor agar pelaksanaan MBG berjalan tepat sasaran.

“Program ini bukan hanya soal makanan, tetapi tentang masa depan bangsa. Dengan anak-anak yang sehat dan bergizi baik, kita sedang menyiapkan pondasi kokoh menuju Indonesia Emas 2045,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Blora Diah Pusparini menyebut MBG sebagai investasi strategis bagi masa depan. Menurutnya, program ini menjamin asupan gizi seimbang bagi anak sekolah dan kelompok rentan, dengan tetap memperhatikan bahan pangan lokal.