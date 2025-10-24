JPNN.com

JPNN.com Jateng Jateng Terkini Sosialisasi MBG di Blora, DPR Tekankan Gizi Anak Penting untuk Membangun Generasi Sehat

Sosialisasi MBG di Blora, DPR Tekankan Gizi Anak Penting untuk Membangun Generasi Sehat

Jumat, 24 Oktober 2025 – 11:34 WIB
Sosialisasi MBG di Blora, DPR Tekankan Gizi Anak Penting untuk Membangun Generasi Sehat - JPNN.com Jateng
Sosialisasi MBG digelar di Kantor Kelurahan Kunduran, Kecamatan Kunduran, Kabupaten Blora, pada Selasa (22/10). Acara tersebut mengusung tema Bersama Mewujudkan Generasi Sehat Indonesia. Foto: Dok untuk JPNN

jateng.jpnn.com, BLORA - Pemerintah terus tancap gas menjalankan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang resmi diluncurkan pada 6 Januari 2025. Program strategis nasional ini digadang-gadang menjadi salah satu fondasi penting menuju Indonesia Emas 2045.

Kali ini, sosialisasi MBG digelar di Kantor Kelurahan Kunduran, Kecamatan Kunduran, Kabupaten Blora, pada Selasa (22/10). Acara tersebut mengusung tema Bersama Mewujudkan Generasi Sehat Indonesia.

Kegiatan ini dihadiri oleh sejumlah pejabat lintas sektor, mulai dari Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto, Kepala Dinas Kesehatan Blora Diah Pusparini, Direktur Promosi dan Edukasi Gizi Badan Gizi Nasional Gunalan, Korwil SPPG Blora Artika Diannita, hingga Camat Kunduran Suharto.

Baca Juga:

Dalam sambutannya, Edy Wuryanto menegaskan MBG bukan hanya soal pembagian makanan, melainkan bentuk nyata kepedulian negara terhadap generasi penerus bangsa.

“Pemenuhan gizi sejak dini merupakan fondasi penting untuk membangun generasi Indonesia yang sehat dan unggul,” ujarnya.

Politikus asal Dapil Jawa Tengah III itu juga menekankan pentingnya kerja lintas sektor agar pelaksanaan MBG berjalan tepat sasaran.

Baca Juga:

“Program ini bukan hanya soal makanan, tetapi tentang masa depan bangsa. Dengan anak-anak yang sehat dan bergizi baik, kita sedang menyiapkan pondasi kokoh menuju Indonesia Emas 2045,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Blora Diah Pusparini menyebut MBG sebagai investasi strategis bagi masa depan. Menurutnya, program ini menjamin asupan gizi seimbang bagi anak sekolah dan kelompok rentan, dengan tetap memperhatikan bahan pangan lokal.

Sosialisasi MBG digelar di Kantor Kelurahan Kunduran, Kecamatan Kunduran, Kabupaten Blora, pada Selasa (22/10).
Facebook JPNN.com Jateng Twitter JPNN.com Jateng Pinterest JPNN.com Jateng Linkedin JPNN.com Jateng Flipboard JPNN.com Jateng Line JPNN.com Jateng JPNN.com Jateng
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jateng di Google News

TAGS   mbg makan bergizi gratis program MBG blora

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU