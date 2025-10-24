Program Makan Bergizi Gratis Sentuh Warga Kedungpring Cilacap, DPR Pastikan Tepat Sasaran

jateng.jpnn.com, CILACAP - Program prioritas pemerintah Makan Bergizi Gratis (MBG) hadir menyapa masyarakat di Balai Desa Kedungpring, Kecamatan Kebasen, Kabupaten Cilacap, Selasa (21/10).

Program yang digagas DPR RI bersama Badan Gizi Nasional (BGN) itu menjadi terobosan baru untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan gizi seimbang.

Kegiatan sosialisasi mengusung tema Bersama Mewujudkan Generasi Sehat Indonesia dan dihadiri Anggota Komisi IX DPR RI Teti Rohatiningsih, perwakilan Badan Gizi Nasional Teguh Suparngadi, serta Kepala SPPG Kecamatan Kebasen Imam Cunda Bagus Triwibowo.

Dalam sambutannya, Teti Rohatiningsih menegaskan, program MBG merupakan komitmen nyata pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto untuk menjamin kesejahteraan rakyat melalui pemenuhan hak dasar gizi.

“Makanan bergizi bukan sekadar urusan kenyang, tapi menyangkut masa depan bangsa. Anak yang mendapatkan gizi baik akan tumbuh menjadi generasi yang sehat, cerdas, dan produktif. Negara wajib hadir memastikan hak ini terpenuhi,” ujarnya.

Teti menambahkan DPR RI mendukung penuh langkah BGN agar pelaksanaan program berjalan efektif dan tepat sasaran.

“Sebagai wakil rakyat, kami menjalankan fungsi pengawasan agar lembaga seperti BGN bekerja efisien dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” tegasnya.

Sementara itu, perwakilan BGN Teguh Suparngadi menjelaskan bahwa tujuan utama program MBG adalah meningkatkan asupan gizi serta pengetahuan masyarakat tentang pola makan sehat.