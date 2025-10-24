JPNN.com

JPNN.com Jateng Jateng Terkini Kaligawe Masih Dikepung Banjir, Akses Semarang–Demak Terhambat

Kaligawe Masih Dikepung Banjir, Akses Semarang–Demak Terhambat

Jumat, 24 Oktober 2025 – 14:45 WIB
Kaligawe Masih Dikepung Banjir, Akses Semarang–Demak Terhambat - JPNN.com Jateng
Petugas Polsek Genuk membantu evakuasi warga dan tenaga kesehatan RSI Sultan Agung Semarang yang terjebak banjir di Jalan Kaligawe, Kota Semarang, Jumat. (ANTARA/HO-Polsek Genuk)

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Genangan banjir masih melanda Jalan Kaligawe, jalur utama Pantura yang menghubungkan Kota Semarang dan Kabupaten Demak, pada Jumat (24/10).

Hujan yang terus mengguyur sejak dua hari terakhir membuat kawasan itu belum bisa sepenuhnya dilewati kendaraan.

“Ketinggian air bervariasi, paling tinggi mencapai sekitar 70 sentimeter di depan RSI Sultan Agung,” ujar Kapolsek Genuk Kompol Rismanto saat dikonfirmasi.

Baca Juga:

Akibat genangan itu, banyak kendaraan bermotor, terutama roda dua, mogok di tengah jalan karena nekat menerjang banjir.

Petugas gabungan dari kepolisian, TNI, dan instansi terkait pun turun tangan membantu warga. Mereka mengevakuasi tenaga kesehatan dan pasien yang hendak menuju atau meninggalkan RSI Sultan Agung, serta membantu kendaraan yang terjebak air agar arus lalu lintas tetap bergerak.

“Kami terus siaga di lokasi, mengatur arus dan mengarahkan kendaraan lewat jalur alternatif supaya lalu lintas dari Semarang menuju Demak atau sebaliknya tidak macet total,” jelas Rismanto.

Baca Juga:

Banjir di kawasan Kaligawe ini sudah terjadi sejak Rabu (22/10) dan masih bertahan hingga Jumat. Selain Kaligawe, genangan juga dilaporkan melanda sejumlah titik di Kecamatan Genuk dan Gayamsari.

Menurut laporan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), curah hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di wilayah Semarang masih berpotensi terjadi dalam beberapa hari ke depan.

Genangan banjir masih melanda Jalan Kaligawe, jalur utama Pantura yang menghubungkan Kota Semarang dan Kabupaten Demak, pada Jumat (24/10).
Facebook JPNN.com Jateng Twitter JPNN.com Jateng Pinterest JPNN.com Jateng Linkedin JPNN.com Jateng Flipboard JPNN.com Jateng Line JPNN.com Jateng JPNN.com Jateng
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jateng di Google News

TAGS   banjir banjir semarang Kaligawe semarang-demak akses banjir kaligawe

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU