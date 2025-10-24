Banjir Setinggi Pinggang di Semarang Bikin Jalur Pantura Lumpuh, Sopir Pasrah & Lelah

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Jalan Pantura Kaligawe Raya, Kota Semarang, Jawa Tengah, masih lumpuh akibat banjir yang belum juga surut hingga Jumat (24/10).

Memasuki hari ketiga, antrean kendaraan mengular panjang di jalur nasional tersebut.

Dari arah Sayung menuju Semarang, sekitar ratusan truk, bus dan mobil pribadi tampak nyaris tak bergerak. Air setinggi pinggang orang dewasa menutup sebagian ruas jalan, membuat arus lalu lintas tersendat total.

“Berangkat jam lima pagi dari Sayung, sampai sini jam sepuluh belum juga maju. Di Sayung airnya lebih rendah, tetapi pas masuk Kaligawe makin tinggi,” kata Denny, sopir truk asal Tuban yang tengah mengantar barang ke Kawasan Industri Wijayakusuma (KIW) Semarang.

Denny sudah lebih dari lima jam terjebak di tengah kemacetan. Dari balik kemudi, dia hanya bisa pasrah. “Ya sabar saja. Mau putar balik juga percuma, semua arah sama,” ujarnya.

Suara petugas yang mengatur arus lalu lintas bersahutan dengan percikan air dari ban kendaraan berat. Beberapa sopir memilih turun dari truk, merokok atau beristirahat di warung pinggir jalan sambil menunggu antrean panjang.

Di tengah genangan air cokelat, petugas kepolisian bersama warga terus berjibaku mengevakuasi kendaraan besar yang selip di tengah jalan.

“Tadi ada truk tronton kejebak di tengah, terus ditarik pakai seling. Lumayan ramai, banyak yang bantu,” kata Denny.