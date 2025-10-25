Desa Plajan Gelar Festival Kerukunan 2025: Rukun Bareng, Bumi Seneng

jateng.jpnn.com, JEPARA - Desa Plajan, Kecamatan Pakis Aji, Kabupaten Jepara kembali meneguhkan diri sebagai ruang hidup yang rukun dan lestari melalui Festival Kerukunan Desa Plajan 2025 bertema “Rukun Bareng, Bumi Seneng.” Kegiatan ini menjadi simbol sinergi antara kerukunan umat beragama dan kepedulian terhadap lingkungan.

Festival diawali dengan kerja bakti membersihkan rumah adat dan tempat ibadah, dilanjutkan penanaman pohon pamelo dan manggis sebagai bentuk aksi ekoteologi. Empat titik kegiatan dipilih sebagai lambang harmoni keberagaman: dua masjid, satu gereja, dan satu pura.

Kegiatan ini melibatkan IPARI Kemenag Jepara, Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB), Pemerintah Desa Plajan, Karang Taruna, serta pengurus masing-masing rumah ibadah. Hadir pula Kepala PKUB Kementerian Agama RI Muhammad Adib Abdusshomad dan Kabid Bina Lembaga Kerukunan Agama PKUB Hery Susanto yang turut menanam pohon sebagai simbol tumbuhnya kehidupan baru di tanah yang rukun.

Adib Abdusshomad menegaskan bahwa perbedaan keyakinan tidak boleh menjadi penghalang untuk bekerja sama. Ia juga menyampaikan pesan Menteri Agama bahwa keberhasilan Kemenag dapat diukur dari semakin dekatnya umat terhadap ajaran agamanya masing-masing.

> “Lebih baik banyak rumah ibadah daripada banyak tempat maksiat,” ujar Adib, Jumat (25/10).

Semangat “Rukun Bareng, Bumi Seneng” tampak nyata dalam setiap aktivitas festival. Gotong royong lintas iman tidak hanya memperindah lingkungan, tetapi juga mempererat persaudaraan dan menumbuhkan rasa tanggung jawab bersama dalam menjaga bumi.

Festival ini terselenggara atas kerja sama Kementerian Agama Kabupaten Jepara, Pemerintah Desa Plajan, dan OASE Indonesia (@oaseindonesia) sebagai penyelenggara.

“Setiap rangkaian disusun tertib dan sarat makna, mencerminkan keharmonisan yang tumbuh dari niat baik dan saling menghormati,” ujar salah satu panitia.(ink/jpnn)