Hari Keempat, Banjir Masih Lumpuhkan Pantura Semarang

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Memasuki hari keempat, banjir masih merendam Jalan Pantura Kaligawe, Kecamatan Genuk, Kota Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (25/10).

Genangan air di jalur nasional di Ibu Kota Jawa Tengah itu membuat arus lalu lintas lumpuh.

Kondisi banjir terparah terjadi di depan Rumah Sakit Islam (RSI) Sultan Agung dengan ketinggian air mencapai 60 hingga 80 sentimeter.

Jalan utama tersebut hanya bisa dilalui kendaraan besar seperti truk dan bus, sedangkan kendaraan kecil tidak disarankan melintas.

Kapolsek Genuk Kompol Rismanto mengatakan banyak kendaraan roda dua dan mobil kecil yang memaksa menerobos genangan akhirnya mogok.

Beberapa truk juga terlihat naik ke median jalan karena jalur tidak terlihat tertutup air.

“Kami mohon sepeda motor dan mobil kecil seperti sedan, minibus jangan lewat sini. Banyak truk mogok, nanti kalau memaksa bisa ikut mogok dan menambah panjang kemacetan,” ujar Rismanto.

Kemacetan pun kian memanjang karena antrean kendaraan besar yang bergerak lambat.