JPNN.com

JPNN.com Jateng Jateng Terkini Hari Keempat, Banjir Masih Lumpuhkan Pantura Semarang

Hari Keempat, Banjir Masih Lumpuhkan Pantura Semarang

Sabtu, 25 Oktober 2025 – 09:00 WIB
Hari Keempat, Banjir Masih Lumpuhkan Pantura Semarang - JPNN.com Jateng
Banjir di Jalan Pantura Kaligawe Kota Semarang, Jawa Tengah sudah memasuki hari keempat. FOTO: Wisnu Indra Kusuma/JPNN.com.

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Memasuki hari keempat, banjir masih merendam Jalan Pantura Kaligawe, Kecamatan Genuk, Kota Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (25/10).

Genangan air di jalur nasional di Ibu Kota Jawa Tengah itu membuat arus lalu lintas lumpuh.

Kondisi banjir terparah terjadi di depan Rumah Sakit Islam (RSI) Sultan Agung dengan ketinggian air mencapai 60 hingga 80 sentimeter.

Baca Juga:

Jalan utama tersebut hanya bisa dilalui kendaraan besar seperti truk dan bus, sedangkan kendaraan kecil tidak disarankan melintas.

Kapolsek Genuk Kompol Rismanto mengatakan banyak kendaraan roda dua dan mobil kecil yang memaksa menerobos genangan akhirnya mogok.

Beberapa truk juga terlihat naik ke median jalan karena jalur tidak terlihat tertutup air.

Baca Juga:

“Kami mohon sepeda motor dan mobil kecil seperti sedan, minibus jangan lewat sini. Banyak truk mogok, nanti kalau memaksa bisa ikut mogok dan menambah panjang kemacetan,” ujar Rismanto.

Kemacetan pun kian memanjang karena antrean kendaraan besar yang bergerak lambat.

Banjir di Pantura Semarang memasuki empat hari, kedalaman genangan tinggi makin membuat lumpuh arus lalu lintas.
Facebook JPNN.com Jateng Twitter JPNN.com Jateng Pinterest JPNN.com Jateng Linkedin JPNN.com Jateng Flipboard JPNN.com Jateng Line JPNN.com Jateng JPNN.com Jateng
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jateng di Google News

TAGS   pantura semarang banjir semarang hujan deras banjir Kaligawe

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU