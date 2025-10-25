BNPB Tebar Garam dari Udara, Redam Hujan Pemicu Banjir di Semarang dan Grobogan

JPNN.com

Sabtu, 25 Oktober 2025 – 13:42 WIB
Petugas menyiapkan material yang digunakan untuk operasi modifikasi cuaca di Bandara Ahmad Yani Semarang, Sabtu (25/10/2025). ANTARA/HO-BNPB

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) turun tangan mengatasi banjir yang melanda Kota Semarang dan Kabupaten Grobogan. Lembaga ini melaksanakan operasi modifikasi cuaca (OMC) untuk mengurangi curah hujan di dua wilayah tersebut.

Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari mengatakan pesawat yang digunakan dalam operasi ini diterbangkan dari Bandara Ahmad Yani Semarang, Sabtu (25/10).

“Sebanyak sepuluh ton garam (NaCl) dan dua ton kapur (CaO) disiapkan untuk ditebar secara bertahap di atas wilayah yang terdampak banjir,” ujar Abdul Muhari.

Langkah ini dilakukan untuk mengalihkan atau mengurangi curah hujan yang sebelumnya terus mengguyur Semarang dan Grobogan sejak sepekan terakhir.

“Tujuan modifikasi cuaca adalah redistribusi hujan, agar tidak turun di wilayah yang saat ini masih tergenang banjir,” jelasnya.

BNPB menargetkan area utama operasi meliputi hulu Sungai Tuntang dan Sungai Lusi, dua kawasan penting yang melintasi Kabupaten Grobogan. Selain itu, hujan juga diupayakan agar tidak turun di wilayah perkotaan Semarang yang masih dalam tahap penanganan banjir.

Menurut prakiraan BMKG, curah hujan tinggi masih berpotensi melanda Jawa Tengah hingga awal November 2025. Karena itu, BNPB menyiapkan operasi ini berlangsung selama tiga hingga lima hari.

“Lamanya operasi tergantung evaluasi harian. Kalau intensitas hujan masih tinggi, kegiatan akan diperpanjang,” tegas Abdul Muhari.

Sumber antara
