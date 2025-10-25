Bus Rombongan Warga Semarang Kecelakaan di Tol Pemalang, 4 Orang Tewas

JPNN.com

Sabtu, 25 Oktober 2025 – 15:34 WIB
Kecelakaan maut terjadi di ruas Tol Pemalang, Jawa Tengah, tepatnya di kilometer (KM) 312B, Sabtu (25/10) sekitar pukul 08.30 WIB. Foto: Source for JPNN

jateng.jpnn.com, PEMALANG - Kecelakaan maut terjadi di ruas Tol Pemalang, Jawa Tengah, tepatnya di kilometer (KM) 312B, Sabtu (25/10) sekitar pukul 08.30 WIB. Empat orang meninggal dunia dalam insiden ini.

Sebuah bus pariwisata yang membawa rombongan warga dari Kota Semarang menabrak pembatas jalan di area tikungan menuju Exit Tol Pemalang.

"Lokasi di KM 312B akan keluar ke Exit Tol Pemalang, di tikungan jalan keluar," kata Kanit Gakkum Satlantas Polres Pemalang Ipda Widodo Apriyanto dikontak JPNN.com, Sabtu (25/10).

Dia menjelaskan bahwa bus tersebut datang dari arah Semarang dan diduga pengemudi kehilangan kendali saat hendak keluar tol.

"Diduga pengemudi tidak bisa mengendalikan laju kendaraan sehingga menabrak pembatas jalan,"katanya.

Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kecelakaan, apakah disebabkan pengemudi mengantuk atau adanya gangguan mesin.

“Sementara masih kami dalami penyelidikan, antara trobel mesin atau mengantuk,” ujarnya.

Dari total manifest penumpang sebanyak 31 orang ditambah tiga kru, bus tersebut mengangkut 34 orang.

