BGN Tekankan Sinergi Jadi Kunci Sukses Program Makan Bergizi Gratis di Daerah

jateng.jpnn.com, BLORA - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus digencarkan pemerintah untuk memperkuat asupan gizi bagi anak-anak dan ibu hamil di berbagai daerah. Kali ini, sosialisasi MBG digelar di Kantor Kelurahan Kunduran, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, Rabu (22/10).

Kegiatan tersebut dihadiri Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto, perwakilan Badan Gizi Nasional (BGN), pemerintah daerah, serta tenaga kesehatan setempat. Semua pihak sepakat: sinergi adalah kunci agar MBG berjalan lancar di seluruh wilayah.

Edy Wuryanto menegaskan program MBG merupakan langkah strategis untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia sejak dini. Menurutnya, peningkatan gizi anak dan ibu hamil menjadi fondasi utama menuju generasi Indonesia Emas 2045.

“Pemenuhan gizi sejak dini adalah dasar untuk membangun generasi Indonesia yang sehat dan unggul. Setiap anak harus mendapat akses makanan bergizi dan lingkungan yang sehat,” ujar Edy.

Sementara itu, Direktur Promosi dan Edukasi Gizi BGN Gunalan menambahkan MBG bukan sekadar bagi-bagi makanan, tetapi juga bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan dan kemandirian ekonomi daerah.

“Program ini berbasis rakyat, dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk kesejahteraan rakyat. Selain meningkatkan gizi, MBG juga menggerakkan ekonomi lokal melalui petani dan pelaku UMKM,” jelasnya.

Dari sisi teknis, Kepala Puskesmas Kunduran Catur Hendro Y menyebut pengawasan mutu makanan, edukasi gizi, dan penerapan standar higienitas menjadi kunci keberhasilan program.

“MBG tidak hanya soal memberi makan, tapi juga membangun kesadaran gizi di masyarakat,” ujarnya.