JPNN.com

JPNN.com Jateng Jateng Terkini Tragis, Pekerja dan Bocah di Semarang Tewas Tenggelam Saat Banjir

Tragis, Pekerja dan Bocah di Semarang Tewas Tenggelam Saat Banjir

Sabtu, 25 Oktober 2025 – 22:55 WIB
Tragis, Pekerja dan Bocah di Semarang Tewas Tenggelam Saat Banjir - JPNN.com Jateng
Proses evakuasi korban tenggelam saat banjir melanda Kota Semarang. FOTO: Humas BPBD Kota Semarang.

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Dua warga Kota Semarang, Jawa Tengah, ditemukan meninggal dunia akibat tenggelam saat banjir yang melanda wilayah tersebut, Sabtu (25/10).

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Semarang Endro Pudyo Martanto menyatakan korban dari insiden itu adalah orang dewasa dan usia anak.

Korban pertama diketahui bernama Eko Rusianto, warga Panggung Kidul, Semarang Utara.

Baca Juga:

Saat kejadian, korban sedang bekerja membersihkan sampah di kolam retensi Trimulyo dengan menggunakan ban dalam mobil sebagai alat bantu keamanan, tetapi tanpa mengenakan rompi pelampung.

“Kejadian tenggelam di Trimulyo ini kecelakaan kerja. Korban terpeleset dan akhirnya tenggelam karena tidak bisa berenang,” ujarnya kepada JPNN.com, Sabtu (25/10) malam.

Selain itu, pihaknya juga menerima laporan korban tenggelam lainnya di kawasan Jembatan Pertigaan Masjid Gebangsari, Kecamatan Genuk.

Baca Juga:

Korban diketahui bernama Faisal Azam Saputra, seorang anak yang dilaporkan tenggelam saat bermain di sekitar aliran air yang meluap akibat banjir.

“Berdasarkan keterangan saksi-saksi, anak tersebut tenggelam,” kata Endro.

Ada dua warga Kota Semarang meninggal dunia tenggelam saat banjir memasuki hari keempat.
Facebook JPNN.com Jateng Twitter JPNN.com Jateng Pinterest JPNN.com Jateng Linkedin JPNN.com Jateng Flipboard JPNN.com Jateng Line JPNN.com Jateng JPNN.com Jateng
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jateng di Google News

TAGS   jateng Jawa Tengah semarang BPBD Kota Semarang banjir semarang banjir tewas genuk

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU