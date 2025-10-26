Iswar Aminuddin Turun Langsung Tangani Korban Kecelakaan Maut Bus Tol Pemalang

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang memastikan penanganan terhadap para korban kecelakaan bus rombongan asal Semarang di Exit Tol Pemalang berjalan dengan baik.

Wakil Wali Kota Semarang Iswar Aminuddin menyampaikan hal itu saat menjenguk para korban selamat di Posko Kelurahan Bendan Ngisor, Kecamatan Gajahmungkur, Sabtu (25/10).

Dalam kunjungan tersebut, Iswar menyampaikan rasa duka mendalam serta memastikan seluruh korban mendapat penanganan medis dan pendampingan yang layak.

“Secara pribadi maupun atas nama Pemerintah Kota Semarang, kami turut berduka cita atas musibah ini. Tidak ada yang menghendaki kejadian seperti ini,” ujarnya.

Iswar menjelaskan bus yang mengalami kecelakaan merupakan rombongan kegiatan Forum Kesehatan Kelurahan (FKK) Bendan Ngisor. Sejumlah korban telah tiba kembali di Semarang setelah menjalani pemeriksaan medis di Pemalang.

“Sampai saat ini sudah ada delapan orang yang dibolehkan pulang ke rumah masing-masing setelah diperiksa tim medis. Mereka dinyatakan tidak mengalami luka berat,” katanya.

Sementara itu, beberapa korban lainnya masih menjalani perawatan di sejumlah rumah sakit di Pemalang. Satu pasien dirujuk ke RS Elisabeth Semarang untuk menjalani operasi.

“Ada juga beberapa korban lain yang masih perlu perawatan di empat rumah sakit berbeda,” ujar Iswar.