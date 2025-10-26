Kecelakaan Bus di Tol Pemalang, Wali Kota Semarang Berduka dan Kirimkan Ambulans

JPNN.com

Minggu, 26 Oktober 2025 – 06:36 WIB
Pemkot Semarang mengirimkan ambulans ke lokasi kecelakaan bus di Tol Pemalang. Foto: Humas Pemkot Semarang

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti menyampaikan rasa duka mendalam atas tragedi kecelakaan bus yang menewaskan empat warga Kelurahan Bendan Ngisor, Kecamatan Gajahmungkur, di Exit Tol Pemalang, Jawa Tengah, Sabtu (25/10).

Agustina mengatakan begitu mendapat laporan bahwa para korban berasal dari Kota Semarang, pihaknya langsung berkoordinasi dengan sejumlah pihak untuk memberikan bantuan cepat.

“Saya langsung meminta Dinas Kesehatan untuk segera mengirimkan ambulans ke Pemalang,” kata Agustina di Semarang, Sabtu (25/10).

Dia menuturkan Pemkot Semarang juga berkoordinasi dengan keluarga korban untuk memastikan proses pemulangan dan pemakaman berjalan lancar.

“Karena terkait pemakaman, kami meminta izin untuk mengutamakan para jenazah kembali ke keluarganya masing-masing,” ujarnya.

Agustina menyampaikan terus memantau kondisi korban yang dirawat di rumah sakit.

Pihaknya akan membantu komunikasi dengan keluarga dan memastikan penanganan medis berjalan baik.

“Para korban jika dirasa perlu dirawat di sana, kami akan bantu menyampaikan kepada pihak keluarga,” katanya.

