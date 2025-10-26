Dukung Ekonomi Kreatif, Andhika Pangarso Bekali Anak Muda Demak Ilmu Digital Marketing

jateng.jpnn.com, DEMAK - Anggota DPR RI Andhika Satya Wasistho Pangarso mendorong generasi muda di Kabupaten Demak agar mampu memanfaatkan peluang besar di sektor ekonomi kreatif melalui penguasaan strategi digital marketing.

Hal itu disampaikan saat membuka Workshop Digital Entrepreneurship Kabupaten Demak di Hotel Amantis, Minggu (26/10).

“Jika kami berbicara ekonomi kreatif, ini adalah sektor yang paling diminati anak-anak muda. Pemerintah perlu hadir untuk membantu mereka memahami strategi pemasaran di media sosial dan mengenal dunia kewirausahaan," kata Anggota Komisi VII DPR RI dari Dapil Jateng II itu.

Menurutnya, tantangan utama dalam berwirausaha adalah pemasaran. Media sosial kini menjadi kunci penting dalam memperluas jangkauan pasar, tetapi tidak semua pelaku usaha mampu memanfaatkannya secara maksimal.

“Marketing itu tidak mudah. Karena itu, perlu ada pelatihan dan pendampingan agar mereka benar-benar bisa menerapkannya,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Demak, Endah Cahya Rini, mengapresiasi kegiatan yang digagas oleh Andhika Satya Wasistho. Menurutnya, pelatihan ini sangat bermanfaat bagi para pelaku ekonomi kreatif di daerah yang dikenal sebagai kota tua dan pusat wisata religi di Jawa Tengah tersebut.

Baca Juga: Anggota DPR RI Andhika Pangarso Salurkan Traktor dan Mesin Pompa untuk Petani Demak

“Demak ini kota heritage yang punya nilai sejarah dan wisata religi yang tinggi. Kunjungan wisatawan juga luar biasa, ini membanggakan. Terima kasih kepada Mas Andhika yang tidak pernah bosan datang ke Demak dan selalu memotivasi kami untuk terus membangun,” kata Endah.

Endah menambahkan, workshop digital marketing ini memberikan bekal berharga bagi peserta untuk menjadi konten kreator yang bisa mempromosikan potensi daerah.