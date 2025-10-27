Cuaca Jawa Tengah, Senin (27/10), Simak Daerah yang Dilanda Hujan Lebat

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Meteorologi Kelas II Ahmad Yani Semarang mengeluarkan rilis kondisi cuaca Jawa Tengah pada Senin (27/10).

BMKG mengimbau masyarakat di Jawa Tengah untuk mewaspadai potensi hujan sedang hingga lebat disertai petir dan angin kencang.

Prakirawan BMKG Ahmad Yani Arif N. menyebutkan cuaca di wilayah Semarang dan sekitarnya pada pagi hingga siang hari diprakirakan berawan, sementara pada sore hingga awal malam sebagian wilayah selatan Semarang akan mengalami hujan ringan.

Suhu udara di Semarang berkisar 26-32°C, dengan kelembapan 60–90% dan angin bertiup dari arah Barat-Utara berkecepatan 10-25 km/jam.

BMKG juga mencatat suhu udara pagi hari mencapai 25°C dengan kelembapan mencapai 97%. Arah angin dominan dari Tenggara berkecepatan 3 km/jam.

Secara umum, Jawa Tengah akan mengalami cuaca berawan pada pagi hari, dan hujan ringan hingga sedang pada siang hingga awal malam.

BMKG memperingatkan adanya potensi hujan lebat disertai petir dan angin kencang di wilayah pegunungan, dataran tinggi, dan bagian selatan Jateng.

“Waspadai bencana hidrometeorologi beserta dampaknya seperti tanah longsor, angin kencang, sambaran petir, pohon tumbang, serta genangan air,” kata Arif.