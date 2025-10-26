FIK Fair 2025 Udinus jadi Ajang Unjuk Inovasi dan Kolaborasi Pelajar Semarang

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Fakultas Ilmu Komputer (FIK) Universitas Dian Nuswantoro (Udinus) kembali memanaskan semangat inovasi generasi muda lewat gelaran FIK Fair 2025, yang tahun ini mengusung tema Navigating a Smarter Future.

Ajang tahunan yang digelar di Udinus Satria Sport Center (USSC) pada Jumat (24/10) itu diikuti 512 peserta dari 12 SMA/SMK se-Kota Semarang, dan menjadi wadah kolaborasi antara siswa, mahasiswa, dan dosen untuk menapaki masa depan dunia digital.

Rangkaian kegiatan FIK Fair tidak hanya berlangsung sehari. Sejak 20–21 Oktober 2025, peserta sudah lebih dulu mengikuti beragam aktivitas di Gedung H Udinus, mulai dari expo karya inovatif, workshop lintas program studi, hingga FIK School Competition yang menguji kemampuan akademik dan logika berpikir kritis.

Menurut Dekan FIK Udinus Sri Winarno, FIK Fair bukan sekadar pameran kampus, tetapi ruang hidup bagi semangat eksplorasi teknologi generasi muda.

“Melalui kegiatan ini, kami ingin menumbuhkan rasa ingin tahu dan keberanian bereksperimen. FIK Fair jadi jembatan antara pendidikan menengah dan perguruan tinggi untuk membangun ekosistem pembelajaran yang berkelanjutan,” ujar Sri Winarno.

Sementara itu, Ketua Panitia Gustina Alfa Trisnapradika, M.Kom., menegaskan kegiatan ini mengajak peserta untuk mengenali potensi diri lewat pengalaman langsung.

“Kami ingin mereka tak hanya tahu kampus itu seperti apa, tapi juga merasakan bagaimana dunia teknologi bekerja dan bagaimana mereka bisa berkontribusi di dalamnya,” jelasnya.

Salah satu sorotan utama FIK Fair 2025 adalah FIK School Competition, yang mempertemukan pelajar terbaik dalam adu pengetahuan umum, TKA, Bahasa Inggris, dan Matematika.