Hampir Sepekan, Banjir di Pantura Semarang–Demak Tak Kunjung Surut

Senin, 27 Oktober 2025 – 10:22 WIB
Hampir Sepekan, Banjir di Pantura Semarang–Demak Tak Kunjung Surut - JPNN.com Jateng
Kondisi banjir di Pantura Semarang-Demak pada Senin (27/10) pagi. Foto: Source for JPNN

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Sudah hampir sepekan Jalan Pantura Semarang–Demak, Jawa Tengah, dikepung genangan air. Hingga Senin (27/10), air belum juga surut dan membuat arus lalu lintas macet panjang.

Berdasarkan pantauan di lokasi, genangan setinggi 30 sentimeter di titik terdalam membuat banyak kendaraan mogok karena nekat menerobos banjir.

Sejumlah sopir truk dan pengendara motor terlihat mendorong kendaraannya di tengah genangan yang menutup sebagian badan jalan.

“Genangan masih tinggi sehingga membuat arus lalu lintas tersendat cukup panjang,” ujar Kapolsek Genuk Kompol Rismanto.

Untuk mengurangi kepadatan, polisi terpaksa mengalihkan arus kendaraan ke beberapa jalur alternatif.

“Kendaraan dari arah Demak dialihkan melalui Jalan Wolter Monginsidi, sedangkan kendaraan dari arah Semarang kami arahkan ke Pedurungan,” jelas Rismanto.

Namun, jalur Kaligawe hingga Genuk masih sulit dilalui kendaraan pribadi maupun truk kecil.

“Airnya masih tinggi dan berisiko mogok. Kami imbau agar pengendara tidak memaksakan diri lewat jalur itu,” tegasnya.

Sudah hampir sepekan Jalan Pantura Semarang–Demak, Jawa Tengah, dikepung genangan air.
