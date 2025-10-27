JPNN.com

Pantura Semarang-Demak Masih Banjir, Warga Mengeluh, Susah Kerja

Senin, 27 Oktober 2025 – 13:43 WIB
Pantura Semarang-Demak Masih Banjir, Warga Mengeluh, Susah Kerja
Banjir di Jalan Pantura Kaligawe Kota Semarang, Jawa Tengah. FOTO: Wisnu Indra Kusuma/JPNN.com.

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Genangan banjir di Jalan Pantura Semarang-Demak, Jawa Tengah, belum juga surut meski sudah hampir sepekan. Akibatnya, arus lalu lintas di jalur utama penghubung dua kota itu macet parah, dan banyak kendaraan mogok di tengah jalan.

Genangan ini pertama kali muncul sejak Rabu (22/10). Hingga Senin (27/10) pagi, air masih menggenang dengan kondisi nyaris tak berubah.

“Hampir seminggu kayak gini,” keluh Dion (30), pengendara motor yang terjebak banjir saat melintas di kawasan Kaligawe.

Dia mengaku nekat menerobos karena mengira air sudah surut. Namun, justru motornya hampir mogok di tengah genangan.

“Kalau begini terus, mau kerja aja susah,” ujarnya.

Hal serupa disampaikan Kusuma (32), pengendara mobil pribadi yang juga harus berhati-hati melewati jalur tersebut.

“Alhamdulillah bisa lewat, tadi di belakang truk terus. Namun, tetap ngeri kalau tiba-tiba mesin mati,” ungkapnya.

Kapolsek Genuk Kompol Rismanto membenarkan kondisi genangan yang masih tinggi di ruas Pantura Semarang–Demak.

Genangan banjir di Jalan Pantura Semarang-Demak, Jawa Tengah, belum juga surut meski sudah hampir sepekan, bikin warga mengeluh.
