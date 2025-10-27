Immoderma Wellness Day, Ribuan Warga Serbu Fun Run 5K di Empat Kota

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Kampanye kesehatan kulit dan gaya hidup aktif bertajuk Immoderma Wellness Day sukses besar.

Hingga akhir pekan ini, ajang Fun Run 5K yang digelar di empat kota Indonesia berhasil menarik 1.000 peserta dari berbagai kalangan, mulai masyarakat umum, komunitas olahraga, mahasiswa, hingga keluarga muda.

Dua kota terakhir yang menjadi tuan rumah adalah Semarang dan Purwokerto, yang digelar serentak pada Minggu (26/10).

Di Semarang, ribuan pelari memadati halaman Kantor Gubernur Jawa Tengah, sementara di Purwokerto, ratusan peserta tumpah ruah di area Awor Coffee.

“Antusiasme masyarakat sangat luar biasa. Ini bukti kesadaran akan pentingnya kesehatan holistik semakin meningkat,” kata Via selaku Public Relations Immoderma, Senin (27/10).

Dari empat kota penyelenggara, Semarang menjadi kota dengan peserta terbanyak, yakni 800 orang, disusul Cirebon (100 peserta), serta Bojonegoro dan Purwokerto masing-masing 50 peserta.

Selain olahraga, para peserta dimanjakan dengan goodie bag, refreshment, serta penampilan spesial DJ Nino dan DJ Ve.

Tak hanya itu, hadiah menarik pun menanti, yakni dua sepeda untuk finisher pertama, puluhan smartwatch, dan beragam doorprize lainnya.