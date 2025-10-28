Cuaca Jawa Tengah, Selasa (28/10), Hujan Sepanjang Hari, Harap Hari-Hati

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Meteorologi Kelas II Ahmad Yani Semarang memprakirakan cuaca Jawa Tengah akan diguyur hujan ringan hingga lebat disertai petir dan angin kencang, Selasa (28/10).

Berdasarkan laporan prakiraan cuaca, pagi hari umumnya berawan, sementara siang hingga awal malam berpotensi hujan sedang hingga lebat, terutama di wilayah pegunungan, dataran tinggi, dan bagian selatan Jawa Tengah.

“Waspada bencana hidrometeorologi beserta dampaknya seperti tanah longsor, angin kencang, sambaran petir, pohon tumbang, dan genangan air,” tulis prakirawan BMKG Ahmad Yani Arif N.

Arif N juga mencatat angin umumnya bertiup dari arah Barat–Utara dengan kecepatan 10–25 km/jam.

Suhu udara berkisar 18–32°C dan kelembapan udara antara 60–95 persen.

Berikut perrincian prakiraan cuaca hari ini di 35 kabupaten/kota Jawa Tengah:

Cilacap: Hujan sedang–lebat, suhu 26–32°C, kelembapan 60–90%.

Purwokerto: Hujan sedang–lebat, suhu 22–31°C, kelembapan 65–95%.

Purbalingga: Hujan sedang–lebat, suhu 20–28°C, kelembapan 65–95%.

Banjarnegara: Hujan sedang–lebat, suhu 18–26°C, kelembapan 65–95%.

Kebumen: Hujan sedang–lebat, suhu 26–32°C, kelembapan 60–90%.

Purworejo: Hujan sedang–lebat, suhu 26–32°C, kelembapan 60–90%.

Wonosobo: Hujan sedang–lebat, suhu 18–26°C, kelembapan 60–95%.

Mungkid (Magelang): Hujan sedang–lebat, suhu 22–31°C, kelembapan 65–95%.

Boyolali: Hujan sedang–lebat, suhu 23–31°C, kelembapan 65–95%.

Klaten: Hujan ringan–sedang, suhu 26–32°C, kelembapan 60–90%.

Sukoharjo: Hujan ringan–sedang, suhu 26–32°C, kelembapan 60–90%.

Wonogiri: Hujan ringan–sedang, suhu 26–32°C, kelembapan 60–90%.

Karanganyar: Hujan ringan–sedang, suhu 23–31°C, kelembapan 65–95%.

Sragen: Hujan ringan–sedang, suhu 26–32°C, kelembapan 60–95%.

Grobogan: Hujan ringan–sedang, suhu 26–32°C, kelembapan 60–90%.

Blora: Hujan ringan–sedang, suhu 26–32°C, kelembapan 60–90%.

Rembang: Hujan ringan–sedang, suhu 26–32°C, kelembapan 60–90%.

Pati: Hujan ringan–sedang, suhu 26–32°C, kelembapan 60–90%.

Kudus: Hujan sedang–lebat, suhu 23–31°C, kelembapan 65–95%.

Jepara: Hujan ringan–sedang, suhu 26–32°C, kelembapan 60–90%.

Demak: Hujan ringan–sedang, suhu 26–32°C, kelembapan 60–90%.

Ungaran (Kabupaten Semarang): Hujan ringan–sedang, suhu 23–31°C, kelembapan 65–95%

Temanggung: Hujan sedang–lebat, suhu 20–28°C, kelembapan 60–95%.

Kendal: Hujan ringan–sedang, suhu 26–32°C, kelembapan 60–90%.

Batang: Hujan ringan–sedang, suhu 26–32°C, kelembapan 60–90%.

Kajen (Pekalongan): Hujan sedang–lebat, suhu 25–32°C, kelembapan 60–95%.

Pemalang: Hujan ringan–sedang, suhu 26–32°C, kelembapan 60–90%.

Slawi (Tegal): Hujan sedang–lebat, suhu 25–32°C, kelembapan 60–95%.

Brebes: Hujan ringan–sedang, suhu 26–32°C, kelembapan 60–90%.

Magelang: Hujan sedang–lebat, suhu 24–31°C, kelembapan 60–90%.

Surakarta (Solo): Hujan ringan–sedang, suhu 26–32°C, kelembapan 60–90%.

Salatiga: Hujan ringan–sedang, suhu 23–31°C, kelembapan 65–95%.

Semarang: Hujan ringan–sedang, suhu 26–32°C, kelembapan 60–90%.

Pekalongan: Hujan ringan–sedang, suhu 26–32°C, kelembapan 60–90%.

Tegal: Hujan ringan–sedang, suhu 26–32°C, kelembapan 60–90%.

Bumiayu: Hujan ringan–sedang, suhu 23–31°C, kelembapan 65–95%.

Majenang: Hujan sedang–lebat, suhu 22–31°C, kelembapan 65–95%.

Ambarawa: Hujan sedang–lebat, suhu 23–31°C, kelembapan 65–95%.

BMKG menegaskan wilayah pantura Jawa Tengah seperti Demak, Kudus, Jepara, dan Rembang masih berpotensi mengalami genangan air akibat hujan ringan-sedang.

Sementara itu, wilayah selatan dan pegunungan seperti Banjarnegara, Wonosobo, dan Magelang perlu waspada terhadap potensi tanah longsor dan sambaran petir.