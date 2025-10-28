Hujan Lebat Mengguyur Semarang, Sejumlah Jalan Protokol Tergenang, Lalu Lintas Macet

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Hujan lebat mengguyur Kota Semarang, Jawa Tengah, sejak Selasa (28/10) pagi.

Hujan yang turun sejak pukul 06.30 WIB itu belum mereda hingga dua jam kemudian, menyebabkan sejumlah ruas jalan di Ibu Kota Jateng tergenang dan arus lalu lintas tersendat.

Pantauan JPNN.com di lapangan menunjukkan air mulai meluap dari selokan dan got di tengah kota.

Saluran air yang tak mampu menampung debit hujan membuat jalan-jalan protokol seperti kawasan, Pandanaran Pemuda, Pahlawan, Imam Bonjol dan sekitarnya tergenang.

Kendaraan roda dua dan empat terpaksa melaju perlahan, terutama pada jam masuk kerja.

“Saya terlambat masuk kerja, posisi hujan dan jalan banjir jadinya macet,” ujar Rudi (35), pekerja swasta asal Kecamatan Gunungpati.

Dia mengaku sudah berangkat lebih pagi dengan mengenakan jas hujan, tetapi tetap tiba terlambat di kantornya di bilangan Pemuda.

Rudi mengeluhkan saluran air yang tidak berfungsi maksimal hingga menyebabkan genangan di berbagai titik.