JPNN.com

JPNN.com Jateng Jateng Terkini Genangan Air Menelan Korban, Truk Ikan Terguling di Jalan Kaligawe Semarang

Genangan Air Menelan Korban, Truk Ikan Terguling di Jalan Kaligawe Semarang

Selasa, 28 Oktober 2025 – 15:38 WIB
Genangan Air Menelan Korban, Truk Ikan Terguling di Jalan Kaligawe Semarang - JPNN.com Jateng
Lokasi kecelakaan tunggal truk pengangkut ikan di Jalan Pantura Kaligawe Raya, Kota Semarang, Jawa Tengah. FOTO: Source for JPNN.com.

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Sebuah truk terguling di Jalan Pantura Kaligawe Raya, Kecamatan Genuk, Kota Semarang, Jawa Tengah (Jateng), Selasa (28/10). Kecelakaan itu terjadi saat hujan deras mengguyur Kota Semarang sejak pagi.

Truk pengangkut ikan tersebut, nahas terperosok ke lubang yang tertutup genangan air.

Jalan nasional itu telah terendam banjir selama sepekan terakhir, membuat kondisi permukaannya licin dan tidak rata.

Baca Juga:

Akibat insiden ini, kemacetan panjang tak terhindarkan. Badan truk sempat menutup sebagian ruas jalan, sehingga arus lalu lintas tersendat di kedua arah.

“Sedang proses evakuasi,” ujar Kapolsek Genuk Kompol Rismanto saat dikonfirmasi JPNN.com, Selasa siang.

Situasi lalu lintas makin padat setelah sekitar pukul 09.00 WIB terjadi kecelakaan tunggal di depan Kampus Universitas Islam Sultan Agung (Unissula), tidak jauh dari lokasi truk terguling.

Baca Juga:

Sementara itu, Kasat Lantas Polrestabes Semarang AKBP Yunaldi mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan saat berkendara di tengah cuaca ekstrem.

“Seluruh pengguna jalan agar selalu waspada, kurangi kecepatan terutama di jalan licin dan tergenang air. Jaga jarak aman antar kendaraan, nyalakan lampu utama, serta hindari menerobos genangan yang tidak diketahui kedalamannya,” katanya.

Jalan Pantura Kaligawe Raya berlubang, tetapi tertutup banjir membuat truk terguling menutup badan jalan.
Facebook JPNN.com Jateng Twitter JPNN.com Jateng Pinterest JPNN.com Jateng Linkedin JPNN.com Jateng Flipboard JPNN.com Jateng Line JPNN.com Jateng JPNN.com Jateng
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jateng di Google News

TAGS   jateng kecelakaan pantura semarang banjir semarang banjir Truk Kaligawe Truk Terguling

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU