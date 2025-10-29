300 Motor Listrik Polytron Pecahkan Rekor MURI, Bukti Ekosistem EV Kian Kuat

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Komunitas pengguna motor listrik Polytron Electric Vehicle Riders (PEVR) mencatat sejarah baru dengan meraih Rekor MURI untuk kategori “Pengisian Daya Motor Listrik Terbanyak dari Satu Merek.”

Sebanyak 300 unit motor listrik Polytron FOX Electric terlibat dalam kegiatan yang digelar di Bumi Perkemahan Kiara Payung, Sumedang, Jawa Barat, pada 25–26 Oktober 2025.

Acara ini menjadi bagian dari Jambore Nasional PEVR yang bertepatan dengan 50 tahun Polytron dan dua tahun berdirinya komunitas PEVR.

Menurut Direktur Operasional MURI Jusuf Ngadri, rekor ini menunjukkan semangat inovasi dan kebersamaan para pengguna kendaraan listrik.

“Di balik setiap rekor MURI tersirat kisah perjuangan manusia dalam menciptakan karya terbaik di bidangnya. Polytron FOX Electric berhasil mencatatkan pengisian daya motor listrik terbanyak dari satu merek dan resmi tercatat di Museum Rekor Dunia Indonesia,” ujarnya.

Kegiatan ini menjadi simbol semakin besarnya ekosistem kendaraan listrik di Indonesia. PEVR juga resmi tercatat sebagai komunitas kendaraan listrik pertama yang menjadi anggota Ikatan Motor Indonesia (IMI).

Kepala BP PLN Unit Induk Distribusi Jawa Barat Sugeng Widodo menyebut pihaknya mendukung penuh kegiatan tersebut dengan menyediakan infrastruktur kelistrikan yang andal.

“Kolaborasi bersama komunitas seperti PEVR menunjukkan bahwa masyarakat berperan aktif dalam mendorong transisi energi bersih,” katanya.