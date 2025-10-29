JPNN.com

Rabu, 29 Oktober 2025 – 05:50 WIB
Banjir Semarang Lumpuhkan Perjalanan Kereta Api, 7 Batal, 16 Diputar Via Jalur Selatan
Ilustrasi banjir menggenangi jalur kereta api. FOTO: Ricardo/JPNN.com.

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Banjir melanda jalur kereta api di Kota Semarang, Jawa Tengah, menyebabkan gangguan perjalanan pada sejumlah rangkaian kereta.

PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daerah Operasi (Daop) 4 Semarang mencatat tujuh perjalanan dibatalkan dan 16 lainnya dialihkan melalui jalur selatan.

Gangguan terjadi di lintasan antara Stasiun Semarang Tawang dan Stasiun Alastua akibat genangan air yang belum surut.

Petugas prasarana KAI telah diterjunkan ke lokasi untuk memantau kondisi rel, menstabilkan jalur, serta memperbaiki sistem drainase agar perjalanan dapat kembali normal.

“Keselamatan pelanggan selalu menjadi prioritas utama. Kami berterima kasih atas pengertian dan kesabaran pelanggan dalam situasi ini,” ujar Manajer Humas KAI Daop 4 Semarang, Franoto, Selasa (28/10) malam.

Sebagai langkah antisipasi, KAI mengoperasikan lokomotif Diesel Hidrolik BB 304 dan lokomotif CC 300 bantuan dari Kemenhub DJKA Balai Teknik Perkeretaapian Semarang.

Pihaknya juga menyiagakan petugas untuk memantau ketinggian air dan memastikan jalur aman sebelum dilalui kembali.

Daftar perjalanan kereta dibatalkan, terdiri atas:

Ada tujuh perjalanan kereta api dibatalkan dan 16 diputar lewat jalur selatan imbas banjir yang melanda Kota Semarang.
