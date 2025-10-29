Pendaki yang Jatuh ke Jurang di Gunung Muria Kudus Berhasil Diselamatkan

jateng.jpnn.com, KUDUS - Seorang pendaki muda yang sempat dikabarkan terjatuh di jurang kawasan Pegunungan Muria, tepatnya di jalur pendidikan Desa Rahtawu, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, akhirnya berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat, Selasa (28/10) malam.

Korban bernama Evan Maulana (18), warga Desa Rejosari, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus. Dia berhasil dievakuasi oleh tim Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kudus bersama sejumlah relawan pada Rabu (29/10) dini hari.

“Korban berhasil dievakuasi dalam keadaan selamat dan tidak mengalami luka,” ujar Kepala Pelaksana Harian BPBD Kudus Eko Hari Djatmiko, Rabu (29/10).

Menurut Eko, korban diduga terpeleset karena kurang konsentrasi saat pendakian di tengah hujan deras. “Kemungkinan karena kondisi cuaca tidak mendukung dan korban kurang fokus,” ujarnya.

Kejadian bermula saat petugas Kudus Siaga 112 menerima laporan adanya pendaki jatuh di bawah Puncak Bayangan MT Natasangin sekitar pukul 17.30 WIB.

Informasi awal didapat dari pesan WhatsApp korban kepada rekannya, Hilmi, sekitar pukul 19.30 WIB, bahwa dirinya terpeleset dan jatuh ke jurang.

Hilmi kemudian melapor ke petugas, hingga korban dinyatakan hilang oleh Basecamp Natasangin pukul 23.00 WIB. Tak lama, tim gabungan diterjunkan untuk melakukan pencarian.

Sebanyak tiga tim dikerahkan: