Rumah Tua di Kawasan Pecinan Semarang Roboh Tengah Malam, Satu Orang Tewas

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Sebuah rumah tua di kawasan Pecinan, Jalan Pedamaran, Kota Semarang, Jawa Tengah, roboh pada Selasa (28/10) tengah malam dan menimpa lima penghuninya.

Kepala Kantor SAR Semarang Budiono mengatakan peristiwa terjadi sekitar pukul 23.52 WIB, saat seluruh penghuni rumah tengah beristirahat.

“Konstruksi rumah diduga sudah tidak kuat. Korban merupakan satu keluarga,” ujar Budiono di Semarang, Rabu (29/10).

Petugas SAR gabungan yang datang ke lokasi langsung melakukan evakuasi. Dari hasil pencarian, empat orang berhasil diselamatkan dan langsung mendapatkan perawatan medis.

Namun, satu korban ditemukan meninggal dunia, diduga akibat tertimpa balok dan tembok rumah yang ambruk.

Budiono menambahkan hingga kini pihaknya masih melakukan pendataan di sekitar lokasi untuk memastikan tidak ada korban lain.

“Penyebab pasti robohnya rumah tua tersebut masih dalam penyelidikan,” pungkas Budiono. (antara/jpnn)