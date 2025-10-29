JPNN.com

JPNN.com Jateng Jateng Terkini Rumah Tua di Kawasan Pecinan Semarang Roboh Tengah Malam, Satu Orang Tewas

Rumah Tua di Kawasan Pecinan Semarang Roboh Tengah Malam, Satu Orang Tewas

Rabu, 29 Oktober 2025 – 14:10 WIB
Rumah Tua di Kawasan Pecinan Semarang Roboh Tengah Malam, Satu Orang Tewas - JPNN.com Jateng
Petugas SAR gabungan melakukan evakuasi korban tertimpa rumah roboh di Semarang, Rabu (29/10/2025). ANTARA/HO-SAR Semarang

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Sebuah rumah tua di kawasan Pecinan, Jalan Pedamaran, Kota Semarang, Jawa Tengah, roboh pada Selasa (28/10) tengah malam dan menimpa lima penghuninya.

Kepala Kantor SAR Semarang Budiono mengatakan peristiwa terjadi sekitar pukul 23.52 WIB, saat seluruh penghuni rumah tengah beristirahat.

“Konstruksi rumah diduga sudah tidak kuat. Korban merupakan satu keluarga,” ujar Budiono di Semarang, Rabu (29/10).

Baca Juga:

Petugas SAR gabungan yang datang ke lokasi langsung melakukan evakuasi. Dari hasil pencarian, empat orang berhasil diselamatkan dan langsung mendapatkan perawatan medis.

Namun, satu korban ditemukan meninggal dunia, diduga akibat tertimpa balok dan tembok rumah yang ambruk.

Budiono menambahkan hingga kini pihaknya masih melakukan pendataan di sekitar lokasi untuk memastikan tidak ada korban lain.

Baca Juga:

“Penyebab pasti robohnya rumah tua tersebut masih dalam penyelidikan,” pungkas Budiono. (antara/jpnn)

Sebuah rumah tua di kawasan Pecinan, Jalan Pedamaran, Kota Semarang, Jawa Tengah, roboh pada Selasa (28/10) tengah malam dan menimpa lima penghuninya.

Redaktur & Reporter : Danang Diska Atmaja

Sumber antara
Facebook JPNN.com Jateng Twitter JPNN.com Jateng Pinterest JPNN.com Jateng Linkedin JPNN.com Jateng Flipboard JPNN.com Jateng Line JPNN.com Jateng JPNN.com Jateng
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jateng di Google News

TAGS   rumah tua pecinan semarang rumah ambruk Kota Semarang

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU