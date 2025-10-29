Banjir Belum Surut, PT KAI Batalkan 16 Perjalanan Kereta Api di Kota Semarang

jateng.jpnn.com, SEMARANG - PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daerah Operasi 4 Semarang kembali membatalkan 16 perjalanan kereta api yang melintasi Kota Semarang, Jawa Tengah, akibat banjir yang masih menggenangi jalur rel antara Stasiun Semarang Tawang dan Stasiun Alastua, Rabu (29/10).

Manajer Humas PT KAI Daop 4 Semarang Franoto Wibowo mengatakan pembatalan itu dilakukan karena genangan air belum sepenuhnya surut, sehingga rekayasa pola operasi KA masih diberlakukan.

“Sebanyak 16 perjalanan KA dibatalkan, antara lain KA Kedung Sepur, KA Blora Jaya, KA Joglosemarkerto, KA Ambarawa Ekspres, dan KA Banyubiru,” ujarnya di Semarang.

Selain itu, PT KAI juga memutar sejumlah kereta jarak jauh melalui jalur selatan demi menjaga keselamatan dan ketepatan waktu perjalanan.

Kereta yang terdampak pola operasi tersebut di antaranya KA Argo Bromo Anggrek (Surabaya–Jakarta), KA Matarmaja (Malang–Jakarta), KA Airlangga (Surabaya–Jakarta), dan KA Sembrani (Surabaya–Jakarta).

Franoto menegaskan penumpang yang batal berangkat akan mendapat pengembalian tiket 100 persen.

“PT KAI menyampaikan permohonan maaf atas kondisi ini dan terus berupaya mempercepat normalisasi jalur yang tergenang,” katanya.

Untuk menekan angka keterlambatan, KAI juga mengoperasikan lokomotif khusus yang mampu melintas di genangan air.