Cuaca Jawa Tengah Hari Ini, Kamis (30/10), Hujan Lebat Turun di Sejumlah Daerah, Harap Hati-Hati!

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Warga Jawa Tengah sebaiknya tak lupa sedia payung hari ini. BMKG Stasiun Meteorologi Ahmad Yani Semarang memperkirakan cuaca Jawa Tengah bakal diguyur hujan dengan intensitas ringan hingga lebat pada Kamis (30/10).

Tak cuma hujan, petir dan angin kencang juga berpotensi muncul di beberapa daerah. BMKG pun mengingatkan agar masyarakat tetap waspada terhadap banjir, longsor, serta pohon tumbang.

“Kondisi atmosfer cukup labil, jadi potensi hujan sedang hingga lebat bisa muncul terutama di wilayah selatan dan dataran tinggi,” ujar Agus Triyono, prakirawan BMKG Ahmad Yani, Kamis (30/10).

Hujan intensitas sedang hingga lebat diprakirakan mengguyur Cilacap, Purwokerto, Banjarnegara, Kebumen, Wonosobo, Wonogiri, Karanganyar, Pati, Kudus, Ungaran, Temanggung, Magelang, Kajen (Kabupaten Pekalongan), Majenang, dan Ambarawa.

Daerah-daerah tersebut diimbau waspada terhadap petir dan angin kencang yang bisa terjadi terutama pada sore hingga malam hari.

Untuk daerah seperti Purbalingga, Purworejo, Boyolali, Klaten, Sukoharjo, Sragen, Grobogan, Blora, Rembang, Jepara, Demak, Kendal, Surakarta, Salatiga, Semarang, Pekalongan, Bumiayu, dan Slawi, hujan diperkirakan turun dengan intensitas ringan hingga sedang.

Meski tak separah wilayah selatan, angin kencang sesaat dan kilat tetap mungkin muncul di wilayah ini.

Sementara itu, hujan ringan berpotensi melanda Pemalang, Tegal, dan Brebes.