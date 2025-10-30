Penjelasan MenPAN-RB soal Rekrutmen PNS & PPPK Dihentikan

JPNN.com

Kamis, 30 Oktober 2025 – 08:10 WIB
Pemerintah menutup pintu rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) mulai 2025. Ilustrasi Foto: ANTARA/Adiwinata Solihin.

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Pemerintah menutup pintu rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) mulai 2025. Seluruh proses penerimaan Aparatur Sipil Negara (ASN), baik PNS maupun PPPK, ditargetkan tuntas paling lambat akhir Oktober 2025.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Rini Widyantini menyebut 2024 menjadi babak terakhir pembukaan formasi besar untuk PPPK.

Setelah itu, pemerintah akan mengalihkan fokus pada penataan dan peningkatan kualitas aparatur yang sudah ada.

Dalam rekrutmen terakhir ini, sebanyak 2,3 juta formasi disiapkan pemerintah, dengan tenaga honorer menjadi prioritas utama.

Dari jumlah itu, sekitar 1,7 juta formasi telah diajukan berbagai instansi, dan lebih dari satu juta sudah diproses oleh Kementerian PANRB.

“Jumlah ini adalah yang terbesar sepanjang sejarah penerimaan ASN,” ungkap Rini seusai memimpin Rapat Koordinasi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana di Hotel Gumaya Tower, Semarang, Rabu (29/10).

Dia menjelaskan hingga akhir Oktober, penyelesaian administrasi kepegawaian berjalan cepat. Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah menuntaskan lebih dari 90 persen penerbitan Nomor Induk Pegawai (NIP) bagi ASN yang lolos seleksi.

“Untuk PNS tahap satu sudah selesai, sementara PPPK masih menunggu data tambahan dari beberapa pemerintah daerah yang belum masuk ke kami. Setelah NIP selesai, instansi daerah akan menetapkan surat keputusan (SK) bagi pegawai yang diterima,” ujarnya.

Pemerintah menutup pintu rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) mulai 2025. Apa alasannya?
